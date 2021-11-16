媽端「這盤」整屋香炸！他愣：這能煮？ 本尊曝光驚呆網
「哇賽！第一次看到！」一名網友在網路上貼出媽媽烹煮的「稀有菜餚」，還備註這是媽媽用強大耐心才煮出來的，想讓網友猜猜這是什麼料理？貼文曝光後，有內行老饕立馬搶答「蝸牛的蛋好吃，很下飯這也是原住民的菜，我也很愛吃！」令其他網友驚呼：「蝸牛蛋也能成為一道菜！長知識了！」
編輯中心/綜合報導
2021-11-16 15:26:03
該名網友今（16）日在臉書「家常菜」中貼出一張照片，只見畫面中有一個蜷曲、被切成條狀的食材，用九層塔及辣椒炒過後乘盤，讓原PO直呼：「老媽才有耐心做出的超稀有菜餚，大家知道是什麼菜嗎？」
貼文一出，不少內行老饕秒答，「蝸牛蛋，原住民朋友的最愛」、「蝸牛的蛋好吃，很下飯這也是原住民的菜，我也很愛吃」、「蝸牛蛋，好多年沒看到了！小時候住山上吃過好幾次！令人懷念的滋味」、「山產店有這道菜，很好吃，每次去都必點，但是一般市場沒看過在賣」、「清理乾淨就是一道美味」、「好懷念的一道阿嬤料理」，甚至還有一名吃過蝸牛蛋的原住民網友分享口感：「蠻綿密，有點粉粉的，像蛋黃」。
正解曝光後也讓不少人驚喊，「哇賽！第一次看到」、「第一次看見，謝謝分享」、「哇！第一次看到，也第一次聽說蝸牛蛋能吃」、「蝸牛蛋也能成為一道菜！長知識了」、「第一次看到，好特別」。（編輯：賴禹妡）