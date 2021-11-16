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沒開冷氣「電費比房租貴」！過來人推1神器：帳單秒省5千

▲原PO發現家中電費飆破6000元，一查才知道兇手是浴室的熱水器。（示意圖／翻攝自Pixabay ）
▲原PO發現家中電費飆破6000元，一查才知道兇手是浴室的熱水器。（示意圖／翻攝自Pixabay ）

編輯中心/綜合報導

2021-11-16 16:52:25

在外租屋除了要支付昂貴房租之外，還要小心電費可能飆破預算，近日就有一名網友在網路上表示，她收到台電帳單才發現本期電費要6000多元，元凶就是浴室的家用儲蓄型電熱水器，貼文曝光後，不少人建議可以安裝定時器：「裝個定時器，我家裝完一期省4000⋯更正好像是省了5000！」 

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該名網友在臉書「爆系知識家」貼文，她表示一家五口在外租屋，租屋處的浴室有提供家用儲蓄型電熱水器，且還超大公升數，沒想到近期收到8月至10月份的台電帳單，竟要6472元，找了水電專家諮詢，才發現電費暴漲的原因就是熱水器，令她驚喊：「沒冷氣，這樣正常嗎？要洗才開跟一直開著兩種都試過也沒什麼差別！電費都快比房租貴了。」 

▲現在疫情嚴峻，大家只能困在家裡防疫，但就有網友好奇，「現在住雅房的人要怎麼辦？」（示意圖／翻攝Pixabay）
▲原PO一家五口在外租屋，明明沒開冷氣，電費卻飆破6000元。（示意圖／翻攝Pixabay）
貼文一出，網友們紛紛留言，「建議用熱泵熱水器～省電多了，最少差一半」、「這種是最耗電的…不如用天然氣…差很大」、「電熱水器很耗電是正常的」、「改瞬熱式的吧～比儲熱式的好用很多」。 

還有人建議安裝「定時器」，「裝個定時器，我家裝完一期省4000⋯更正好像是省了5000」、「儲熱式電熱水器都要搭配定時器使用，最好不要一邊洗，讓桶子一邊加熱，這樣會非常耗電」。（編輯：賴禹妡） 

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