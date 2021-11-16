沒開冷氣「電費比房租貴」！過來人推1神器：帳單秒省5千
在外租屋除了要支付昂貴房租之外，還要小心電費可能飆破預算，近日就有一名網友在網路上表示，她收到台電帳單才發現本期電費要6000多元，元凶就是浴室的家用儲蓄型電熱水器，貼文曝光後，不少人建議可以安裝定時器：「裝個定時器，我家裝完一期省4000⋯更正好像是省了5000！」
編輯中心/綜合報導
2021-11-16 16:52:25
該名網友在臉書「爆系知識家」貼文，她表示一家五口在外租屋，租屋處的浴室有提供家用儲蓄型電熱水器，且還超大公升數，沒想到近期收到8月至10月份的台電帳單，竟要6472元，找了水電專家諮詢，才發現電費暴漲的原因就是熱水器，令她驚喊：「沒冷氣，這樣正常嗎？要洗才開跟一直開著兩種都試過也沒什麼差別！電費都快比房租貴了。」
貼文一出，網友們紛紛留言，「建議用熱泵熱水器～省電多了，最少差一半」、「這種是最耗電的…不如用天然氣…差很大」、「電熱水器很耗電是正常的」、「改瞬熱式的吧～比儲熱式的好用很多」。
還有人建議安裝「定時器」，「裝個定時器，我家裝完一期省4000⋯更正好像是省了5000」、「儲熱式電熱水器都要搭配定時器使用，最好不要一邊洗，讓桶子一邊加熱，這樣會非常耗電」。（編輯：賴禹妡）