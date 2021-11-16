貓語翻譯太殘酷！男花5年親近 貓咪「真實心聲」尷尬了
要再更努力才行啊！有些貓咪性格閉俗，很難對陌生人敞開心房，需要對方用大把時間與愛心慢慢澆灌，才有一點機會看到牠信任自己的模樣。日本就有名推主在老公接近愛貓時使用貓語翻譯機App，沒想到貓咪的真實心聲卻讓自家男人感到相當尷尬，一起來看看吧！
編輯中心/綜合報導
2021-11-16 17:03:04｜2021-11-16 17:11:05
近日一款標榜能翻譯貓咪心聲的APP《MeowTalk》在網路上相當有人氣，有養貓的飼主各個摩拳擦掌想聽聽牠們想對自己說的話。而這名推主家就有飼養多隻貓咪，其中一隻個性緊張，除了女主人外，不願對任何人打開心房，可男主人相當有耐心，前前後後花了將近五年的時間想與牠拉近關係，可貓不從人願，當他嘗試靠近貓咪時，貓貓的真實心聲讓他超想哭！
沒想到貓咪面對這位相當努力想親近自己的男人，唯一想說的話竟是「我警告你喔！快從我眼前消失！」，如此殘酷的事實相當打擊老公，但推主卻在一旁笑瘋了！網友則紛紛回覆「嗚嗚是單戀啊」、「我不用翻譯都知道我家那2隻隨時隨地都想把我幹掉」、「就像一個青春期的女兒和爸爸XD」、「不曉得貓語會不會有國界問題」。 （編輯：李惠婷）