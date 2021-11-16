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貓語翻譯太殘酷！男花5年親近　貓咪「真實心聲」尷尬了

▲貓語翻譯太殘酷！男子花5年親近老婆的貓，牠的真實心聲卻讓他尷尬了。（圖／Twitter：tikuwabu0907）
▲貓語翻譯太殘酷！男子花5年親近老婆的貓，牠的真實心聲卻讓他尷尬了。（圖／Twitter：tikuwabu0907）

編輯中心/綜合報導

2021-11-16 17:03:04｜2021-11-16 17:11:05

要再更努力才行啊！有些貓咪性格閉俗，很難對陌生人敞開心房，需要對方用大把時間與愛心慢慢澆灌，才有一點機會看到牠信任自己的模樣。日本就有名推主在老公接近愛貓時使用貓語翻譯機App，沒想到貓咪的真實心聲卻讓自家男人感到相當尷尬，一起來看看吧！

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近日一款標榜能翻譯貓咪心聲的APP《MeowTalk》在網路上相當有人氣，有養貓的飼主各個摩拳擦掌想聽聽牠們想對自己說的話。而這名推主家就有飼養多隻貓咪，其中一隻個性緊張，除了女主人外，不願對任何人打開心房，可男主人相當有耐心，前前後後花了將近五年的時間想與牠拉近關係，可貓不從人願，當他嘗試靠近貓咪時，貓貓的真實心聲讓他超想哭！

▲上面：從我眼前消失！、下面：我警告你喔！（圖／Twitter：tikuwabu0907） 
▲上面：從我眼前消失！、下面：我警告你喔！（圖／Twitter：tikuwabu0907） 

沒想到貓咪面對這位相當努力想親近自己的男人，唯一想說的話竟是「我警告你喔！快從我眼前消失！」，如此殘酷的事實相當打擊老公，但推主卻在一旁笑瘋了！網友則紛紛回覆「嗚嗚是單戀啊」、「我不用翻譯都知道我家那2隻隨時隨地都想把我幹掉」、「就像一個青春期的女兒和爸爸XD」、「不曉得貓語會不會有國界問題」。 （編輯：李惠婷） 

▲貓：哼！本喵就是只愛女主人！滾！（圖／Twitter：tikuwabu0907） 
▲貓：哼！本喵就是只愛女主人！滾！（圖／Twitter：tikuwabu0907） 
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