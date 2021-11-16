小恐龍喵仔想媽媽！奮力「兔跳」到身邊：我是不是很棒？
跨越重重難關也要找到你！有些貓咪在外流浪時可能遭遇各種突發狀況，輕微可能擦傷、重則骨折截肢，國外這隻白貓就是如此，被寄養家庭帶回後，僅有兩隻後腳的牠感受到愛，鼓足全力想跳到救助牠的人身邊，堅強的模樣讓眾人相當心疼。
編輯中心/綜合報導
2021-11-16 17:39:24
這隻兩手短短、僅用後足站立的貓咪叫「喬伊（Joey）」，牠因不明原因失去前肢，國外一個專門收留中途貓的家庭在網路上發現後將其帶回，妥善照顧下喬伊逐漸對救助牠的女子敞開心房，女子說「我和喬伊的關係相當特別，牠應該知道是我拯救了牠，在遇到我之前牠可能從未體驗過這麼多愛，我每天都能感受到喬伊的感激。」
而喬伊對女子的愛也能從以下影片中體會，牠身處樓梯最高處，於一般貓來說跳躍幾步即能下樓，但對只有後肢能移動的喬伊，牠必須一格一格，頭與後肢並用才能順利抵達一樓，可艱難的關卡與身體的阻礙並不阻擋牠的腳步，因為媽媽就在樓下，牠緩慢且堅定地持續靠近。
這隻堅強的貓咪用牠最真切的愛感動了許多人，最後女子也決定收養喬伊，大家紛紛鼓掌慶祝「牠很幸運能和你一起找到家。」、「你宣布要留下他的那天讓我哭了！我很高興」、「可愛的喬伊，恭喜你」、「以後一定要幸福」。 （編輯：李惠婷）