遮光兼保暖？橘貓臉埋同伴「這裡」熟睡 網笑：特別香！
原來同伴有這種作用啊！日本一名飼主家裡養了三隻貓咪，日前因為進入秋冬氣溫變冷，貓咪們經常都聚集在溫暖的地方窩著。不過日前卻讓飼主目睹令人害羞的場景，因為自家的橘白貓竟然將臉埋在同伴的某個地方熟睡，網友看了都忍不住笑說：「很有味道！」。
編輯中心/綜合報導
2021-11-16 18:36:39
飼主家的三隻貓咪，分別是橘白貓「Shinobu（しのぶくん）」、賓士貓「Tsukihi（つきひちゃん）」、以及黑貓「Karen（かれんくん）」，身為同胎手足的牠們過去曾是浪浪，被遺棄在公園裡，在一個下雨天剛好被推主發現後帶回家照顧，過著無憂無慮的生活。其中橘白貓Shinobu外向又活潑，不僅精力充沛，愛吃重睡話也多，被飼主認為是感情豐沛的一隻貓咪。而Tsukihi則是冷靜又溫柔的女孩，與Shinobu個性相差十萬八千里，Karen則是活潑的小男孩。
這天因為天氣變冷，Shinobu與Tsukihi不約而同地睡在推主床上，沒想到當推主再次進入房間時，發現Shinobu竟然將整張臉埋在Tsukihi的屁屁裡熟睡，即使Tsukihi露肚伸懶腰，牠也不願意將臉移開，完全沉醉在同伴溫暖又「充滿味道」的身體裡，讓飼主看了忍不住笑了出來！
Shinobu與Tsukihi的「堆疊照」分享在網路後，很快就吸引許多粉絲紛紛按讚笑說：「這太重口味了我不行」、「這兩團身材很可以」、「臭味相頭～」、「貓形蜈蚣？」、「人家遮光啦」、「屁屁眼罩」。（編輯：陳珮瑜）