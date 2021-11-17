最懷念啥停產零食？眾喊「1零嘴」超經典：沒一個比得過
台灣零食種類多樣，加上近年來國外進口的零食超夯，不少商品可能因為撐不下去，便隨著時代更迭，走入歷史，讓人只能在記憶中懷念；對此，就有網友好奇「最懷念哪些停產零食」，貼文一出，眾人淚喊「1零嘴」超經典，甚至直呼「沒一個比得過」。
編輯中心/綜合報導
2021-11-17 09:01:07
該名網友在PTT以「最懷念的停產零食」為題發文，表示他小時候吃過很多種零食，其中印象最深刻的就是「乖乖」，「五香、椰香都是經典口味，後續還有巧克力跟咖哩口味」。
但是，原PO最愛的口味是「花生」，只可惜現在已經停產，再也買不到花生口味，也讓他忍不住在文末發問「大家最懷念什麼已經停產的零食」？
貼文一出，掀起熱議，「曼陀珠有出過一款檸檬優格口味，超好吃」、「可以沾醬的洋芋片」、「浪味烏龍麵」、「西瓜冰棒、QOO、乖乖花生口味」、「跳跳糖、鋁箔袋的冬瓜茶」、「可樂口味思樂冰」、「健達出奇蛋」、「義美優格葡萄球」。
其中，「歐斯麥巧克力餅乾」則被最多網友點名，「歐斯麥真的經典」、「歐斯麥啊XXX」、「歐斯麥的巧克力夾心餅乾，超級好吃」、「歐斯麥真的好吃」、「大家在講歐斯麥巧克力夾心才突然懷念起來，小時候很愛，突然不見的產品」、「歐斯麥巧克力餅乾，此生最愛」、「目前市面上巧克力餅乾沒一個比得過歐斯麥」。（編輯：郭佩蓉）