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帶日本朋友吃啥不失禮？內行曝「挑店1亮點」：日超重視

▲帶來台的日本朋友吃什麼不失禮？內行曝挑店亮點：日人超重視。（示意圖／pixabay）
▲帶來台的日本朋友吃什麼不失禮？內行曝挑店亮點：日人超重視。（示意圖／pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-11-17 09:53:48｜2021-11-17 09:55:14

許多大學與國外學校合作，透過遴選方式讓外國朋友到台灣讀書，學習知識外也能熟悉該地文化。就有名網友提到自己有位日本學妹來台，這次有幸要帶她出去吃飯，卻被要吃什麼的問題傷透腦筋，有內行人便在下頭解答，說明日本人最重視的就是乾淨，可以此為標準挑選店家。

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原PO於PTT上發文，說明自己有位日本學妹來台，之前帶她去吃台灣的壽司郎體驗台灣壽司的美味，這次又有機會要介紹不同美食給她，可是臨時想不到什麼適合的台灣美食「所以，有沒有能用什麼美食歡迎日本朋友的八卦喇？」

▲業者主打經典台菜料理搭配法式飲食節奏，同時推出分店限定的「鮮蟹海鮮麻油雞米糕」及「富錦酸菜白肉鍋」。（圖／記者黃仁杰攝）
▲原PO詢問還有什麼台灣美食適合招待日本朋友。（圖／記者黃仁杰攝）

網友提供許多台灣經典小吃，每樣皆是台人從小吃到大的美食「我們的雞排呢？」、「蛋餅、燒餅、油條、肉粽、碗粿、四神湯、米糕、麻醬、乾麵」、「八角料理」、「天氣冷了！當然是吃羊肉爐、薑母鴨」，若朋友比較勇於嘗試，也能嘗試進階版「皮蛋、臭豆腐、豬血糕、麻薏、大王麻辣」。 

而美食百百種，好吃與否端看個人喜好，所以網友便提出最關鍵的挑店守則乾淨，窗明几淨的店家讓朋友吃的開心，同時也能安心享受店內氛圍「鼎泰豐唯一正解，日本人非常重視乾淨」。 （編輯：李惠婷） 

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