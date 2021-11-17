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燉雞湯只會放蒜頭？媽加「2物」小孩愛慘：老中醫推薦的

▲原PO分享「人蔘鬚紅棗雞湯」的做法，直呼這麼燉煮出來的雞湯，濃郁香醇，食材也是老中醫推薦的。（圖／小農艷婦 授權提供）
▲原PO分享「人蔘鬚紅棗雞湯」的做法，直呼這麼燉煮出來的雞湯，濃郁香醇，食材也是老中醫推薦的。（圖／小農艷婦 授權提供）

編輯中心/綜合報導

2021-11-17 11:48:38｜2021-11-17 11:57:27

時序已經進入冬天，氣溫明顯下降，許多人就愛來碗熱呼呼的雞湯，不僅補身也暖心；不過多數人燉煮雞湯通常都是加乾香菇、蒜頭等，對此，就有一名媽媽分享「人蔘鬚紅棗雞湯 」的做法，表示這樣燉煮的雞湯，濃郁香醇，且老中醫也推薦。

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該名媽媽在臉書粉專《小農艷婦》、臉書社團《健康生活 親下廚》分享「人蔘鬚紅棗雞湯」的做法；首先，需要準備的材料有，土雞、人蔘鬚20g、紅棗10顆（可先劃幾刀泡水）、枸杞少許（最後再放）、老薑少許（切片）、蒜頭5瓣、米酒一碗

▲原PO分享「人蔘鬚紅棗雞湯」的做法。（圖／小農艷婦 授權提供）
▲原PO分享「人蔘鬚紅棗雞湯」的做法。（圖／小農艷婦 授權提供）
而做法則分為3步驟，第一「先煮一鍋水將土雞川燙」、第二「湯鍋放入川燙過的土雞，放入水大約快蓋過土雞（太多水，湯會太淡），再加入薑片、蒜頭、人蔘鬚和紅棗後大火煮滾後加入米酒繼續小火滾40分鐘」，最後「關火前加入枸杞後再悶十五分鐘即完成」，她說，若是使用電鍋燉煮的話，可以用三杯水，每次一杯水悶10分鐘再加一杯水，分三次加。

▲原PO分享「人蔘鬚紅棗雞湯」的做法。（圖／小農艷婦 授權提供）
▲原PO分享「人蔘鬚紅棗雞湯」的做法。（圖／小農艷婦 授權提供）
原PO表示，自己真的很愛燉湯，尤其是冬天來臨時，氣溫就像溜滑梯一樣，讓人很容易感冒，因此她很喜歡隨時燉湯替家人加油補氣；而她原本是要買新鮮人蔘燉個人蔘糯米雞湯，但中藥舖的老中醫則建議，家裡有小孩的話，燉人蔘太補了，會容易流鼻血，用「人蔘鬚」會比較適合

她也補充說道，在燉煮雞湯時，水要記得放適量，不多不少，蓋到整隻雞就可以，煮出來的雞湯「濃郁香醇」，且雞肉也非常鮮嫩，「小孩吃了頻頻賞大拇指稱讚，雞肉也全吃光，一直說媽媽再一碗，下次還要煮」，推薦給大家。

貼文一出，掀起熱議，「此刻好想喝一碗，這樣的美味湯品是很多人對媽媽的記憶」、「以前媽媽都會煮這個給我喝～想念的味道」、「謝謝你分享」、「好用心」。（編輯：郭佩蓉）

【本文獲臉書粉絲團《小農艷婦授權，版權所有，非經授權不許轉載】

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