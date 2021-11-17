燉雞湯只會放蒜頭？媽加「2物」小孩愛慘：老中醫推薦的

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而做法則分為3步驟，第一「先煮一鍋水將土雞川燙」、第二「湯鍋放入川燙過的土雞，放入水大約快蓋過土雞（太多水，湯會太淡），再加入薑片、蒜頭、人蔘鬚和紅棗後大火煮滾後加入米酒繼續小火滾40分鐘」，最後「關火前加入枸杞後再悶十五分鐘即完成」，她說，若是使用電鍋燉煮的話，可以用三杯水，每次一杯水悶10分鐘再加一杯水，分三次加。
原PO表示，自己真的很愛燉湯，尤其是冬天來臨時，氣溫就像溜滑梯一樣，讓人很容易感冒，因此她很喜歡隨時燉湯替家人加油補氣；而她原本是要買新鮮人蔘燉個人蔘糯米雞湯，但中藥舖的老中醫則建議，家裡有小孩的話，燉人蔘太補了，會容易流鼻血，用「人蔘鬚」會比較適合。
她也補充說道，在燉煮雞湯時，水要記得放適量，不多不少，蓋到整隻雞就可以，煮出來的雞湯「濃郁香醇」，且雞肉也非常鮮嫩，「小孩吃了頻頻賞大拇指稱讚，雞肉也全吃光，一直說媽媽再一碗，下次還要煮」，推薦給大家。
貼文一出，掀起熱議，「此刻好想喝一碗，這樣的美味湯品是很多人對媽媽的記憶」、「以前媽媽都會煮這個給我喝～想念的味道」、「謝謝你分享」、「好用心」。（編輯：郭佩蓉）
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