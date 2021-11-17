染疫康復者 中市議員要求市府重視提供協助

新冠肺炎進入後疫情時代，民進黨台中市議員張玉嬿、謝志忠、王立任、張耀中、黃守達今 (17) 日在議會為染疫康復者請命要求，衛生局協請醫院闢建特別門診，提供整合性照護服務，專案辦理疫苗施打，落實個案追蹤 3 個月，同時也要對辛苦努力的防疫公務員敘獎記功，持續為防疫安全網儲蓄能量；衛生局長曾植展當場允諾研議辦理。

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張玉嬿說， covid-19 五月爆發以來，台中本土確診者 202 例、康復者 197 人，最早解除隔離的康復者是 5 月下旬、最晚是 8 月下旬，根據疾管署疫苗施打指引，康復者 3 個月後就可打疫苗，也就是本土感染者幾乎都可以打疫苗。

她又說，根據衛福部「染疫康復者指引」，罹病後 3 個月仍可能有疲倦、呼吸困難、憂慮、失眠等 covid-19 急性後感染後徵候群，不管是殘留心理的陰影或身體上的後遺症，都對日常生活造成影響，需要市府重視並提供必要協助。

張玉嬿指出，北市由衛生局主導 10 個特別門診，提供整合性照護服務，建議台中衛生局效法，整合感染科、胸腔科、精神科、復健科等闢建特別門診，提供心理諮詢、後續治療等整合性照護服務，並專案辦理康復者疫苗施打。

謝志忠也表示，衛生局雖對確診個案分四階段後續追蹤，但期限僅是一個月，不及衛福部指引的徵候群期限三個月，建議市府追蹤機制也應該改為三個月，幫助康復者儘速融入社會、恢復身心健康。

張玉嬿、謝志忠、張耀中、黃守達又說，中央疫情指揮中心無論在防疫和疫苗施打上都做得很好，台中也配合努力防疫，功勞不小，市府防疫人員辛苦又努力，維護本市防疫安全網，建議各局處提報有功公務員敘獎嘉勉，持續為防疫儲蓄能量。

王立任表強調，在這次疫情期間付出的公務人員相當辛勞，台中市應肯定並嘉勉所有參與及協助到這次防疫和疫苗施打工作的各局處公務人員，這樣在未來若遇到疫情或是其他事件，公務人員才會願意再次站出來協助市民一同度過難關。

曾植展回應表示，會追蹤掌握染疫康復者施打疫苗情況，一一視他們的治療、心理需求個別化服務，並研議將後續追蹤機制改為三個月。