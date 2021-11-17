女生也愛玩手遊！這幾款最受妹子青睞：跟男友感情再昇華
現代人對手機的依賴度高，加上近年疫情肆虐，讓不用出門就可以達到娛樂效果的手遊（手機遊戲）市場更加興盛，遊戲不斷推陳出新，不僅玩手遊的人數與日俱增，「玩手遊」也早就已經不是「宅男」的專利，甚至女玩家越來越多，不但投入程度高，更有玩家表示，透過手遊可以彌補真實世界的人際疏離，甚至讓情侶間的感情更加穩固！
編輯中心/綜合報導
2021-11-17 16:37:54
綜合社群討論，女玩家們討論度最高的，除了一些戀愛養成的遊戲，例如《戀與製作人》、《未定事件簿》，其實也包含《傳說對決》、《跑跑卡丁車》、《神魔之塔》、《天堂Ｍ》等，而且很多都是跟男友或閨蜜一起玩！
就曾有網友在論壇發問：「女生玩天堂M是不是有種魅力」，甚至也提到，「這樣是更容易跟男生拉近距離，現在看到女生玩天堂，也覺得很有FU」，引發討論。就有留言回應：「《天堂M》女生還不少，像現在吃雞也是不少女生玩」、甚至還有人表示，「我有因為玩手遊認識到女生，最後約出去成功吃飯過」。
也有女玩家是因為男友入坑，因為疫情關係沒辦法常常見面或出遊，只好靠著玩手遊跟男友一起保持共同話題：「他會教我怎麼玩，像是一些規則，也會分享經驗。」甚至也有因為男友花太多時間玩手遊而曾經吵架的情侶，最後乾脆就連女友也一起玩，破解情侶之間的不信任感。整體來說，手遊早已不是男生的專利，有些女玩家們甚至更技高一籌，甚至線上的社交模式也衍生到了線下，成為調解生活步調及壓力的重要途徑。