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為何台灣露營突然超夯？網抖「1關鍵」認了：真的會想去

▲近幾年台灣突然超流行露營，許多人喜歡在週末到山上搭營、升野火。（示意圖／翻攝自upsplash）
▲近幾年台灣突然超流行露營，許多人喜歡在週末到山上搭營、升野火。（示意圖／翻攝自upsplash）

編輯中心/綜合報導

2021-11-18 07:12:29

近幾年台灣吹起一股露營的風潮，在許多人的社交平台上都能看到山上搭營、升野火的照片，不過這現象也讓一名網友好奇問「露營具體來說好玩在哪？」貼文曝光後立即引起熱議，不少露營愛好者出面點出關鍵：「親近大自然啊，不喜歡野外的當然不懂」、「認真回，因為蟲鳴鳥叫接近大自然，無價」。 

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該名網友昨（17）日在PTT貼文，他以「露營具體來說好玩在哪」為題，表示露營不但要全副武裝到又高又冷、空氣又稀薄的地方，還得帶一整套廚具、食材、調味料來解決吃的，且用完餐更是難以清潔，最後還要克難地睡覺，讓他好奇問：「具體而言，除了跟風很潮，露營到底有趣在哪？」 

▲露營是近來相當受歡迎的旅遊方式。（圖／Pixabay）
▲原PO好奇問「露營具體來說好玩在哪」，貼文曝光後引起熱烈討論。（示意圖／翻攝自Pixabay）
貼文一出，許多網友也不能理解，「打卡炫耀」、「通常只有小孩好玩，大人都累得半死」、「晚上根本難睡，覺得不好玩」、「PO網炫耀啊！台灣跟風仔特別多」、「鄉下人無感」、「只有小時候會想露營，長大完全不會，我還是比較喜歡睡自家的獨立筒」、「沒信號的地方，無聊死了」。 

不過，不少喜歡露營的網友指出，最關鍵的1點是能夠親近大自然，讓身心靈放鬆，「親近大自然啊，不喜歡野外的當然不懂」、「認真回，因為蟲鳴鳥叫接近大自然，無價」、「體驗吧，有心有錢有閒，親近大自然」、「去高海拔一點超舒服，別跟我搶」、「半夜可以看到很多白天看不到的動物，一定要注意自己安全不要跑太遠就好」、「剛開始會不習慣，可是久了會發覺這些麻煩事真的是露營的樂趣，尤其晚餐自己料理真的好玩」、「脫離慣常的生活有從世俗中解放出來的感覺」。（編輯：賴禹妡） 

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