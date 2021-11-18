女逛好市多回家秒想退貨！理由婆媽愣住 真相網讚長知識
美式賣場好市多在台灣超夯，因其大份量又高CP值的價格，成為不少婆媽補足生活用品必逛的賣場之一。不過，近日就有網友分享自己去好市多購物時，回到家之後就想要退貨，其完整原因曝光後，掀起一片熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-11-18 07:11:19
原PO在臉書社團「好市多商品消費心得分享區」發文詢問，上週購入一組洗髮精，已經拆開使用了，但是回家之後突然發現下週這組洗髮精有特價，不知道是否能下週再去買一組，然後拿未拆封的新品去退還原價呢？」
貼文一出，網友紛紛回應「是有差那個差價嗎......這麼窮就不要去好市多」、「造成店員的困擾....真的什麼人都有」、「這種行為真的很可恥」、「這種退貨真的很不要臉」、「心態很不對，你明明也用得到，幹嘛要去退」、「人格大概只有價差」。
不過，也有內行人透露「店員都說可以這樣退價差了，其他人在裝什麼清高啊？誰不想能省則省？」、「拜託，店員都說可以了，我以前也不知道可以，這也是大家一直愛好市多的原因好嗎？人家機制就是這樣」、「好市多本來就允許客戶退價差，你不退，我覺得你才可恥！」、「不退才可恥，想省錢哪裡又錯了，何況好市多允許好嗎？」；另外，也有網友表示「第一次聽到可以這樣，長知識了耶！」、「第一次聽到+1，學起來了，省錢妙招」。（編輯：張嘉哲）