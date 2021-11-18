鼎泰豐吃錯好幾年？老饕喊「以前不知」 前員工認證原因
台灣知名餐廳眾多，其中鼎泰豐的小籠包更是讓不少國外觀光客喜愛，一直以來也是許多老饕的口帶名單之一。而近日，就有網友討論「鼎泰豐最頂的是哪道料理」，結果意外釣出黑馬，發現鼎泰豐最強的並非是經典小籠包，讓老饕笑虧「吃過才知道一直都吃錯」。
編輯中心/綜合報導
2021-11-18 07:59:59
原PO在PTT貼文指出「鼎泰豐可以說是A.K.A台灣美食之光的餐廳，表面上主打小籠包，但實際上根本就是炒飯專賣店，想請問大家，在眾多品項當中，哪一道菜最能代表鼎泰豐呢？」
貼文一出，網友紛紛回應「排骨炒飯」、「不管是蝦仁炒飯還是排骨炒飯，鼎泰豐的炒飯真的絕」、「炒飯真的很神」、「就是炒飯，全台灣首屈一指沒有之一」、「真的不是小籠包...炒飯超好吃」、「黃金炒飯，根本小當家媽媽的名作」、「炒飯加上辣醬真的很好吃」。
事實上，先前也有網友在「Dcard」揭露鼎泰豐美食排行榜，就有前員工跳出透露，內行的人通常到鼎泰豐都會點四道料理，其包括「排骨蛋炒飯」、「紅油炒手」、「酸辣湯」以及「絲瓜小籠包」，而且其專業吃法是將紅油炒手的醬汁淋在炒飯上，香辣帶有層次的口感完全讓美味程度升級。（編輯：張嘉哲）