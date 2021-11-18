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日本人受夠了！激動「不推薦來台旅遊」　理由台人全尷尬

▲近日一名日本作家撰文不推薦來台旅遊，其原因竟是因為交通問題。（示意圖／NOWnews資料照）
▲近日一名日本作家撰文不推薦來台旅遊，其原因竟是因為交通問題。（示意圖／NOWnews資料照）

編輯中心/綜合報導

2021-11-18 08:29:08｜2021-11-18 08:32:37

隨著新冠肺炎疫情逐漸在疫苗普及之後，有趨緩的現象，不少人都期待能出國旅遊，而台灣人最愛去的日本，目前「台日旅遊泡泡」也正積極協議中。不過，近日日本作家田中美帆撰文透露「要去台灣旅遊請三思」，其原因曝光後，讓台灣人十分尷尬直呼「太丟臉」。

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日本文字工作者田中美帆16日發表專欄，以「台灣旅遊禁令解除前須知！當天交通狀況的嚴重性」，文章一開始就提到，在日本、台灣都相當知名的作家陳柔縉因車禍而過世，她表示，除了對此感到悲傷、惋惜，也感到「憤怒」，之所以用強烈的「憤怒」一詞，是因為台灣的交通實在太糟糕。

田中美帆更引述交通部統計2020年的交通事故數據，台灣與日本相比，發現人口數比日本還少了1億人的台灣，交通事故次數、死亡人數卻都比日本還多。她提到，在我的日常生活中，本來就有感台灣的交通事故多的不得了，而且事實證明，情況比我想像的還要嚴重。

▲「住雙北」該買汽車嗎？有車族籲2重要關鍵。（示意圖／美聯社／達志影像）
▲日本作家表示，台灣的交通非常紊亂，其車禍事故對比人口相差一億的日本，多出非常多。（示意圖／美聯社／達志影像）
田中美帆也說，因為交通事故死掉的不僅僅是台灣人，在過去一年中，有38名外國人死於台灣的交通事故中，這也比前一年高出123.5%，當然，遇到事故的也包含日本人，過去三年（截至今年八月為止）在台日人的交通事故就有52件。

「光是我自己，在台灣也看過很多危險的場面，我自己搭乘計程車時就曾發生擦撞意外」田中美帆點出台灣交通弊病就是「車輛優先」、「駕駛優先」，超速、無視紅綠燈、闖黃燈、機車和汽車開在人行道上、不打方向燈就突然右轉和左轉、在路上突然停下來等狀況層出不窮，日本和台灣政府正在討論旅遊泡泡觀光事宜，希望那些要去台灣觀光的日本人，要特別注意交通。

而該貼文也被全文翻譯傳到PTT上，不少台灣網友紛紛尷尬表示「是事實....真的很抱歉....」、「台灣交通真的要檢討....完全沒有反駁空間」、「不知道瑪莎拉蒂事件日本人知不知道，真的好丟臉」、「丟臉丟到不知道該說什麼」、「去看了原文，上了日本Yahoo熱門，好丟臉」、「慘不忍睹，沒什麼好反駁的」。（編輯：張嘉哲）

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