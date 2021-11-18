日本人受夠了！激動「不推薦來台旅遊」　理由台人全尷尬

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田中美帆更引述交通部統計2020年的交通事故數據，台灣與日本相比，發現人口數比日本還少了1億人的台灣，交通事故次數、死亡人數卻都比日本還多。她提到，在我的日常生活中，本來就有感台灣的交通事故多的不得了，而且事實證明，情況比我想像的還要嚴重。
田中美帆也說，因為交通事故死掉的不僅僅是台灣人，在過去一年中，有38名外國人死於台灣的交通事故中，這也比前一年高出123.5%，當然，遇到事故的也包含日本人，過去三年（截至今年八月為止）在台日人的交通事故就有52件。
「光是我自己，在台灣也看過很多危險的場面，我自己搭乘計程車時就曾發生擦撞意外」田中美帆點出台灣交通弊病就是「車輛優先」、「駕駛優先」，超速、無視紅綠燈、闖黃燈、機車和汽車開在人行道上、不打方向燈就突然右轉和左轉、在路上突然停下來等狀況層出不窮，日本和台灣政府正在討論旅遊泡泡觀光事宜，希望那些要去台灣觀光的日本人，要特別注意交通。
而該貼文也被全文翻譯傳到PTT上，不少台灣網友紛紛尷尬表示「是事實....真的很抱歉....」、「台灣交通真的要檢討....完全沒有反駁空間」、「不知道瑪莎拉蒂事件日本人知不知道，真的好丟臉」、「丟臉丟到不知道該說什麼」、「去看了原文，上了日本Yahoo熱門，好丟臉」、「慘不忍睹，沒什麼好反駁的」。（編輯：張嘉哲）