COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

逛全聯驚見邪惡零食！內行暴動「一次掃回」：在美國狂吃

▲有網友日前逛全聯時，發現一款「邪惡零食」，讓他直接買了5條，貼文一出，也有人直呼「以前在美國狂吃」。（示意圖／NOWnews資料照）
▲有網友日前逛全聯時，發現一款「邪惡零食」，讓他直接買了5條，貼文一出，也有人直呼「以前在美國狂吃」。（示意圖／NOWnews資料照）

編輯中心/綜合報導

2021-11-18 10:05:03

全聯福利中心因為便利且時不時推出優惠活動，加上超市營業時間較長，成為不少婆媽買菜的愛地；對此，就有網友日前逛全聯時，意外發現一款「邪惡零食」，讓他超興奮，直接買了5條，貼文一出，掀起熱議。

我是廣告 請繼續往下閱讀
該名男網友昨（17）日在社群平台《Dcard》上以「全聯竟然有Reese’s」為題發文，表示他最近去逛全聯時，竟意外發現零食區有賣「Reese's 花生杯」，讓他實在忍不住，一次買了5條回家，並表示這款花生杯「很甜，裡面有滿滿的花生醬」。

▲原PO逛全聯發現有賣「Reese's 花生杯」。（圖／翻攝自《Dcard》）
▲原PO逛全聯發現有賣「Reese's 花生杯」。（圖／翻攝自《Dcard》）
貼文一出，網友全暴動，「全聯越來越多美國才看得到的東西了，開心，我比較希望Ritz系列能更多美國才有的口味」、「之前在美國每次都會買，超好吃！我吃到智齒蛀牙」、「超好吃，推爆！之前有發現到全聯有賣，真的看到直接掃回」、「旁邊大條的KitKat也是我的愛…」、「之前全聯跟他們聯名的花生巧克力巴斯克爆炸好吃，蛋糕也是」、「屈臣氏也有賣 Reese’s，在櫃檯旁邊！」。

不過，也有網友認為「太甜」了，「好吃的東西熱量怎麼也這麼高」、「那個好甜喔…… 第一次吃咬了一大口牙齒被甜到痛」、「好吃，但是很甜，可以嘗試看看」。（編輯：郭佩蓉）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
%%
2021-11-18 00:00:00-2021-12-10 23:59:59

你是否同意公民投票案公告成立後一個月起至六個月內，若該期間內有全國性選舉時，公民投票應與該選舉同日舉行？

不同意
同意
%%
2021-11-18 00:00:00-2021-12-10 23:59:59

你是否同意政府應全面禁止進口含有瘦肉精（萊克多巴胺等乙型受體素）豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？

不同意
同意
%%
2021-11-18 00:00:00-2021-12-10 23:59:59

您是否同意核四啟封商轉發電？

不同意
同意
%%
2021-11-18 00:00:00-2021-12-10 23:59:59
第58屆金馬影帝，你挺誰？

第58屆金馬影帝，你挺誰？

繼續作答
第58屆金馬影后，你挺誰？

第58屆金馬影后，你挺誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀