逛全聯驚見邪惡零食！內行暴動「一次掃回」：在美國狂吃
全聯福利中心因為便利且時不時推出優惠活動，加上超市營業時間較長，成為不少婆媽買菜的愛地；對此，就有網友日前逛全聯時，意外發現一款「邪惡零食」，讓他超興奮，直接買了5條，貼文一出，掀起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-11-18 10:05:03
該名男網友昨（17）日在社群平台《Dcard》上以「全聯竟然有Reese’s」為題發文，表示他最近去逛全聯時，竟意外發現零食區有賣「Reese's 花生杯」，讓他實在忍不住，一次買了5條回家，並表示這款花生杯「很甜，裡面有滿滿的花生醬」。
貼文一出，網友全暴動，「全聯越來越多美國才看得到的東西了，開心，我比較希望Ritz系列能更多美國才有的口味」、「之前在美國每次都會買，超好吃！我吃到智齒蛀牙」、「超好吃，推爆！之前有發現到全聯有賣，真的看到直接掃回」、「旁邊大條的KitKat也是我的愛…」、「之前全聯跟他們聯名的花生巧克力巴斯克爆炸好吃，蛋糕也是」、「屈臣氏也有賣 Reese’s，在櫃檯旁邊！」。
不過，也有網友認為「太甜」了，「好吃的東西熱量怎麼也這麼高」、「那個好甜喔…… 第一次吃咬了一大口牙齒被甜到痛」、「好吃，但是很甜，可以嘗試看看」。（編輯：郭佩蓉）