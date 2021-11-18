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丹丹漢堡超夯北部卻不開？「2關鍵」曝光：一輩子都免想

▲有南霸天之稱的丹丹漢堡店，擄獲不少老饕味蕾，不少北部縣市的旅客到南部都要上門嚐鮮。（圖／翻攝自丹丹漢堡成功店臉書）
▲有南霸天之稱的丹丹漢堡店，擄獲不少老饕味蕾，不少北部縣市的旅客到南部都要上門嚐鮮。（圖／翻攝自丹丹漢堡成功店臉書）

編輯中心/綜合報導

2021-11-18 11:27:26

南霸天速食店「丹丹漢堡」每到用餐時間時總是大排長龍，因其中西式結合的餐點搭配親民的價錢，就連外地觀光客來南部玩都要嚐上一口，不過，就有網友好奇在PTT提問「為何丹丹漢堡無法來北部開店啊？」貼文引發熱議。

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原PO在PTT貼文指出「每次去南部玩的時候，都會意思意思吃一下丹丹漢堡，覺得口味還不錯啊，但為啥中部跟北部都不開啊？而且身邊有很多朋友都不喜歡吃，到底為什麼？有掛嗎？」

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▲網友不解為何丹丹漢堡不來北部開店。（圖/翻攝PTT）
貼文一出，網友紛紛回應「加盟問題受限，就算加盟也只能開在南部，價格太佛，中南部撐不起來」、「那價格在南部可以，中北部店租太高，同價格馬上就倒店了」、「價錢一定變貴啊，經濟實惠幻想破滅」、「平價優勢直接沒了」、「不敢說會生存不下去啦，但生意一定不會有麥當勞好」、「丹丹一來北部應該漲五成跑不掉」、「價格佔90％問題，除非丹丹砸了平價招牌，不然中北部人永遠看不到丹丹開店」。

根據NOWnews先前報導「丹丹漢堡超夯『為何只開南部』？加盟僅2招：北部不用想」，內文就提及，想要加盟丹丹漢堡的話，並非有錢就可加盟，創始者謝氏夫婦基於管理層面考量，堅持不在北部拓展分店，也不開放加盟，若想要加盟開店，只有「2種管道」，就是成為丹丹漢堡老闆的親戚；另一種則是資深員工，可透過店長向總部推薦，通過審核就可以開店。

但即便重重關卡開店成功，在中北部仍舊無法撐起一片的原因在於，丹丹漢堡主打平價速食，多樣套餐都是販售80元~100元初頭的價格，在中北部消費水準、房租與南部落差之大，不難想像如果丹丹到中北部展店，勢必要在價格上作出調整，如此一來，平價速食的招牌特色不復存在，也不見得能夠打贏其他速食店，反而在台灣成為一個只有到南部才吃得到丹丹漢堡的獨特現象。（編輯：張嘉哲）

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