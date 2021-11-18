台灣人最愛用「爛密碼」曝！小心駭客盜光個資：不是4個0
不少人設定帳號密碼時，因為怕麻煩、容易忘記，因此都選擇簡單好記的數字，不過你還在用這幾組密碼嗎？根據VPN供應業者「NordPass」調查發現，台灣人最愛用「三組密碼」，分別是「123456」、「12345678」、「123456789」，非常簡單，但也很容易被駭客破解，導致個資外洩。
編輯中心/綜合報導
2021-11-18 13:49:14
NordPass此次針對全球50個國家密碼進行調查，發現台灣人最常用「數字密碼」，且不是使用特定數字組合，而是直接用「12345......」來排序；對此，NordPass也表示，如此簡單的密碼，駭客只需要一秒就能破解，馬上掌握你的個資，像是銀行、社群、手機內的照片影片等。
此外，NordPass也表示，「123456」在全球就有超過一億人這樣設定；若是有搭配英文字母的密碼，則是順著鍵盤按的「qwerty」最多，再者則是「password」；也有很多人英文字母會習慣用自己的英文名字。
因此，NordPass也建議用戶，最好盡快更改密碼，並搭配英文字母大小寫及標點符號，也要注意定期更換，才能降低被盜用的風險。（編輯：郭佩蓉）