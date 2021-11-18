買Uniqlo竟爽拿「實用小物」！釣店員曝正解：很多人不知
近年來服飾業吹起平價快時尚風潮，各大品牌也紛紛進駐台灣，搶攻小資、學生族群，像是Uniqlo、NET、H&M等，都是不少人的最愛；對此，就有一名女網友最近買了Uniqlo，但卻意外獲得超實用的「小禮物」，貼文一出，也釣出店員曝正解。
編輯中心/綜合報導
2021-11-18 14:42:57
該名女網友在社群平台《Dcard》以「Uniqlo~店員累了嗎？」為題發文，表示最近到Uniqlo逛街，豈料回家打開袋子時，卻發現內衣上的「衣架」沒有拆掉，「原來是會附送衣架的嗎？我好像更開心了」。
貼文一出，掀起熱議，「買衣架送衣服？」、「真假啊，原來是可以送的 我從來都沒被送過」；不過，也有不少人指出，「其實本來就是可以附的～ 只是通常都會問說要不要拆」、「我記得內衣都會附欸」、「會送阿，不過有的店員會問你要不要，不要就拿掉，我剛買的內衣也有送衣架」、「買bra top本來就會附喔」。
其中，也有自稱是店員的網友回應，「打工仔路過， Bra top商品本來就可以附給客人做使用（如同家居服的包裝，就是商品的一部分的概念）」、「沒有特別缺資材的話會直接送給客人」、「本來就會給啊，不然留太多也是丟掉」、「好像很多人不知道，我身邊朋友都不知道，我也懶得糾正，反正知道意思就好」。（編輯：郭佩蓉）