地段好、條件適合 疫情下老飯店搶搭「危老改建」拚轉型
近期不少老飯店趁著疫情之際，進行翻修或是整頓，更有不少老字號知名飯店趕上危老改建的熱潮，轉型為商場或是豪宅建案。專家分析，在疫情期間，都會區老飯店難以吸引到觀光客，現階段正是進行危老改建的最好時機。
記者賴志昶／台北報導
2021-11-21 11:05:00
住商不動產企畫研究室資深經理徐佳馨表示，不少老飯店的地點相當卓越，若是改建為豪宅產品，除了本身價位較高，也對品牌形象有不少加分；同時，業者也能將本身的飯店系統導入物業管理，例如國際知名的五星級酒店文華東方導入「文華苑」，就是最好的案例之一。
大家房屋企劃研究室副理郎美囡也指出，近期受到疫情影響，觀光業多以國內旅遊為主；而台北市本身觀光資源較稀缺，不像中南部甚至東部這樣有吸引力，因此對許多北市的老飯店而言，疫情期間是最好進行整頓、翻新甚至是改建的時機。
不過，郎美囡說，老飯店面對新飯店的競爭，如果只是單純的設備更新，例如換地毯、窗簾，也很難打動新客群，面對忠實老客戶逐漸凋零，勢必要有些重新轉變的操作，才能帶來客戶新的體驗，此時又適逢政府積極推動汰換高齡建築，因此對業者而言，現階段在時機上、政策上都是符合危老改建的條件。
細數近期北市境內確實有不少老飯店選擇危老，例如六福客棧、台北馥敦飯店、洛基大飯店、神旺大飯店以及台北國賓飯店等，都屬於此類。郎美囡分析，這些飯店的地點都位於市區核心，地點相當卓越，經由危老改建後，有容積獎勵獲得更多空間，更有潛力去轉型成為商場、商辦甚至豪宅，尤其現在不動式產市場有很大轉型，過去的飯店在商用不動產領域可能具有投資性，但現在市區反而缺乏商辦、商場等商用型不動產，所以這也讓不少老飯店思考轉型。