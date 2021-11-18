準備戰鬥？貓咪上廁所竟「這樣蹲」 網笑翻：在相撲嗎？
看起來準備幹大事啦！日本一名網友幾個月前與室友撿到一隻小奶貓，當時牠才出生不到兩天，兩名網友輪流照顧並努力養大牠，在充滿愛的包圍下牠迅速長大。不過目前才4個多月大的牠，雖然會使用貓砂盆，只是姿勢相當奇特，網友看了都笑說：「是在相撲嗎？」。
編輯中心/綜合報導
2021-11-18 18:23:36
原來這隻小貓叫做「Shishamo（ししゃも）」，是7月才出生的孩子，被推主與室友撿到後帶回家輪流照顧，Shishamo從睜開眼就一直與人類再一起，個性相當黏人，甚至會在推主洗澡時在浴室前乖乖等待。不過當牠長大後漸漸露出頑皮的個性，因此推主經常在網路上分享牠的逗趣生活日常。
這天推主發現Shishamo正在蹲貓砂盆，但是仔細一看突然覺得好像怪怪的，原來Shishamo將兩隻手手縮在後腿的中間，一邊表情認真地努力「嗯嗯」、一邊開飛機耳，但由於姿勢太像「在相撲」，讓推主忍不住笑說：「我對於這種便便的怪姿勢，笑到站不起來啦！」。
照片才分享短短幾天就已累積超過8.3萬人次按讚分享，許多網友都紛紛笑說：「感覺要大爆炸了」、「隔著螢幕都能聽到『嗯』的聲音」、「好像要準備去輸贏了」、「在便祕嗎？XD」、「怎麼有一點像環尾狐猴？」、「很像相撲選手，很可愛很認真的樣子」、「好奇特的蹲姿」。（編輯：陳珮瑜）