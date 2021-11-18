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準備戰鬥？貓咪上廁所竟「這樣蹲」　網笑翻：在相撲嗎？

▲日本一隻小貓蹲廁所時出現驚人的姿勢，逗笑許多網友！（圖／twitter帳號0707_Shisyamo）
▲日本一隻小貓蹲廁所時出現驚人的姿勢，逗笑許多網友！（圖／twitter帳號0707_Shisyamo）

編輯中心/綜合報導

2021-11-18 18:23:36

看起來準備幹大事啦！日本一名網友幾個月前與室友撿到一隻小奶貓，當時牠才出生不到兩天，兩名網友輪流照顧並努力養大牠，在充滿愛的包圍下牠迅速長大。不過目前才4個多月大的牠，雖然會使用貓砂盆，只是姿勢相當奇特，網友看了都笑說：「是在相撲嗎？」。

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▲「Shishamo」目前4個多月大，是推主與室友撿回家收編的小貓咪。（圖／twitter帳號0707_Shisyamo）
▲「Shishamo」目前4個多月大，是推主與室友撿回家收編的小貓咪。（圖／twitter帳號0707_Shisyamo）
原來這隻小貓叫做「Shishamo（ししゃも）」，是7月才出生的孩子，被推主與室友撿到後帶回家輪流照顧，Shishamo從睜開眼就一直與人類再一起，個性相當黏人，甚至會在推主洗澡時在浴室前乖乖等待。不過當牠長大後漸漸露出頑皮的個性，因此推主經常在網路上分享牠的逗趣生活日常。

▲Shishamo出生20天與120天的比較。（圖／twitter帳號0707_Shisyamo）
▲Shishamo出生20天與120天的比較。（圖／twitter帳號0707_Shisyamo）
▲貼心的Shishamo會在奴才洗澡時，站在浴室門前等候。（圖／twitter帳號0707_Shisyamo）
▲貼心的Shishamo會在奴才洗澡時，站在浴室門前等候。（圖／twitter帳號0707_Shisyamo）
這天推主發現Shishamo正在蹲貓砂盆，但是仔細一看突然覺得好像怪怪的，原來Shishamo將兩隻手手縮在後腿的中間，一邊表情認真地努力「嗯嗯」、一邊開飛機耳，但由於姿勢太像「在相撲」，讓推主忍不住笑說：「我對於這種便便的怪姿勢，笑到站不起來啦！」。

▲這天Shishamo正在上廁所，一臉認真還開飛機耳。姿勢卻很像在玩相撲！（圖／twitter帳號0707_Shisyamo）
▲這天Shishamo正在上廁所，一臉認真還開飛機耳。姿勢卻很像在玩相撲！（圖／twitter帳號0707_Shisyamo）
▲Shishamo：看P看？本喵在「幹大事」，啊嘶～（圖／twitter帳號0707_Shisyamo）
▲Shishamo：看P看？本喵在「幹大事」，啊嘶～（圖／twitter帳號0707_Shisyamo）
▲不知為何便便會那種姿勢的推主，特別分享牠平時的坐姿，明明就很秀氣可愛啊！（圖／twitter帳號0707_Shisyamo）
▲不知為何便便會那種姿勢的推主，特別分享牠平時的坐姿，明明就很秀氣可愛啊！（圖／twitter帳號0707_Shisyamo）
照片才分享短短幾天就已累積超過8.3萬人次按讚分享，許多網友都紛紛笑說：「感覺要大爆炸了」、「隔著螢幕都能聽到『嗯』的聲音」、「好像要準備去輸贏了」、「在便祕嗎？XD」、「怎麼有一點像環尾狐猴？」、「很像相撲選手，很可愛很認真的樣子」、「好奇特的蹲姿」。（編輯：陳珮瑜）


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