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朕就是愛乾淨！貓咪「自主刷牙」不求人　奴才卻崩潰了

▲日本一隻貓咪自己跳上洗手台「刷牙」！（圖／twitter帳號shumai_harumaki）
▲日本一隻貓咪自己跳上洗手台「刷牙」！（圖／twitter帳號shumai_harumaki）

編輯中心/綜合報導

2021-11-18 21:02:19

養過貓咪的人都知道，大部分的貓咪都討厭刷牙，一看見牙刷就立刻閃躲到不見人影。不過日本卻有一隻貓咪很特別，牠日前被飼主目睹竟然「自已刷牙」，認真的模樣本該好好嘉獎一番，不料奴才卻崩潰啦！

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▲「Harumaki」是一隻個性充滿好奇心的貓咪。（圖／twitter帳號shumai_harumaki）
▲「Harumaki」是一隻個性充滿好奇心的貓咪。（圖／twitter帳號shumai_harumaki）
這隻會刷牙的貓咪叫做「Harumaki（はるまき）」，是一隻活潑又貪吃的異國短毛貓，對任何事都充滿好奇。日前飼主經過浴室時，發現牠正在洗臉台上磨磨蹭蹭，走近一看牠竟然在咬檯面上一支放在立座上的牙刷，牠認真地啃咬牙刷尖頭，就像是人類在刷牙一樣，但是飼主卻感到非常崩潰，因為Harumaki咬的正是自己的牙刷啊！

▲日前飼主看見牠對著自己的牙刷磨磨蹭蹭！（圖／twitter帳號shumai_harumaki）
▲日前飼主看見牠對著自己的牙刷磨磨蹭蹭！（圖／twitter帳號shumai_harumaki）
飼主表示過去曾經買過貓咪專用的牙刷，但Harumaki總是表現出很討厭刷牙的模樣，因此只好趁替牠清潔眼睛時，拿濕棉布輕輕擦拭牙齒。沒想到牠可能平時常常觀察飼主在浴室刷牙的動作後，自己「有樣學樣」刷起牙來，讓飼主忍不住一面驚嘆Harumaki的聰明，但是也很崩潰牠經然使用自己的牙刷！

▲Harumaki：馬麻說，吃完東西要刷牙，這樣財不會蛀光光！（圖／twitter帳號shumai_harumaki）
▲Harumaki：馬麻說，吃完東西要刷牙，這樣財不會蛀光光！（圖／twitter帳號shumai_harumaki）
▲Harumaki：朕就是喜歡這種刷頭，拿那種小牙刷根本不過癮嘛！（圖／twitter帳號shumai_harumaki）
▲Harumaki：朕就是喜歡這種刷頭，拿那種小牙刷根本不過癮嘛！（圖／twitter帳號shumai_harumaki）
網友看了影片都笑說：「都是別人家的貓咪」、「好羨慕，我家主子很抗拒刷牙」、「這是貓咪進化成人類的證據」、「間接接吻啦」不過這裡要提醒一下，如果牙刷上有沾附牙膏，請避開讓貓咪使用，以免造成中毒喔，現在一起來看看Harumaki的影片吧！（編輯：陳珮瑜）

▲飼主後來加裝牙刷套子，讓Harumaki不能再亂咬自己的牙刷囉！（圖／twitter帳號shumai_harumaki）
▲飼主後來加裝牙刷套子，讓Harumaki不能再亂咬自己的牙刷囉！（圖／twitter帳號shumai_harumaki）


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