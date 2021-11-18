朕就是愛乾淨！貓咪「自主刷牙」不求人 奴才卻崩潰了
養過貓咪的人都知道，大部分的貓咪都討厭刷牙，一看見牙刷就立刻閃躲到不見人影。不過日本卻有一隻貓咪很特別，牠日前被飼主目睹竟然「自已刷牙」，認真的模樣本該好好嘉獎一番，不料奴才卻崩潰啦！
編輯中心/綜合報導
2021-11-18 21:02:19
這隻會刷牙的貓咪叫做「Harumaki（はるまき）」，是一隻活潑又貪吃的異國短毛貓，對任何事都充滿好奇。日前飼主經過浴室時，發現牠正在洗臉台上磨磨蹭蹭，走近一看牠竟然在咬檯面上一支放在立座上的牙刷，牠認真地啃咬牙刷尖頭，就像是人類在刷牙一樣，但是飼主卻感到非常崩潰，因為Harumaki咬的正是自己的牙刷啊！
飼主表示過去曾經買過貓咪專用的牙刷，但Harumaki總是表現出很討厭刷牙的模樣，因此只好趁替牠清潔眼睛時，拿濕棉布輕輕擦拭牙齒。沒想到牠可能平時常常觀察飼主在浴室刷牙的動作後，自己「有樣學樣」刷起牙來，讓飼主忍不住一面驚嘆Harumaki的聰明，但是也很崩潰牠經然使用自己的牙刷！
網友看了影片都笑說：「都是別人家的貓咪」、「好羨慕，我家主子很抗拒刷牙」、「這是貓咪進化成人類的證據」、「間接接吻啦」不過這裡要提醒一下，如果牙刷上有沾附牙膏，請避開讓貓咪使用，以免造成中毒喔，現在一起來看看Harumaki的影片吧！（編輯：陳珮瑜）