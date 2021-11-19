黑膠唱片為何還夯？眾揭「無法取代」關鍵：不可能退流行
黑膠唱片發明至今已歷史悠久，不過即使已進入科技化時代，市面上仍有許多黑膠唱片在流通，就有一名網友好奇問「黑膠唱片為什麼還沒被淘汰？」貼文一出立馬有內行人出面解釋：「黑膠是儲存類比資訊，其他是數位化的失真資訊，所以有不可取代的特性。」
編輯中心/綜合報導
2021-11-19 10:27:07
該名網友昨（18）日在PTT貼文，他以「黑膠唱片為什麼還沒被淘汰」為題，表示黑膠出現在市面已經有一段時間了，連更新的錄音帶、CD、Ipod都快消失了，現在黑膠唱片機卻還相當熱賣，讓他好奇問：「究竟為什麼現在還有在賣黑膠唱片機？」
貼文一出，網友紛紛留言，「跟淘汰沒兩樣，沒幾個人在用」、「聽不出來，根本佔空間，買個電腦接藍芽喇叭就爽」、「就潮啊，跟真空管擴大機一樣，自爽成份居多」、「裝B用，跟手錶差不多」、「買黑膠唱機，裝有品味順便展示財力，不錯啊」。
不過，不少內行網友指出，在音質方面還是有明顯差異，「因為是類比的，音質絕對好過數位格式，而且比錄音帶不容易壞」、「黑膠音質真的好很多，只是很不方便」、「因為他是類比的，聲音比較不會那麼平淡或失真」、「很多人比較喜歡類比的聲音」、「等你音響玩到一個層級，訊源就會是個坑了」、「類比訊號啊，真正的無損怎麼可能退流行」、「黑膠的音質無法被取代」、「黑膠音質比較好」、「黑膠是儲存類比資訊，其他是數位化的失真資訊，所以有不可取代的特性」。（編輯：賴禹妡）