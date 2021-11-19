麥當勞什麼漲價最心痛？玉米湯只排第二 冠軍是它：太扯
台灣麥當勞在18日宣布，考量整體營運策略，自11月24日凌晨零時起，將調漲15項主餐、14項點心與飲料，其中包括熱門商品玉米湯、麥脆雞、雞塊等等通通喊漲。消息曝光之後，引爆網友熱議「覺得麥當勞什麼漲價最扯？」掀起話題。
編輯中心/綜合報導
2021-11-19 11:34:26｜2021-11-19 11:35:05
原PO在「Dcard」貼文指出「消息指出說下禮拜24號麥當勞調漲29品項，其中的玉米湯一口氣直接漲了7元，小杯原價33元漲到40元，等同漲幅21.2％；另外汽水類跟紅茶、綠茶都調升5元，薯條也調升3元；但也有調降的，包括美式咖啡降7元、阿薩姆鮮奶茶以及摩卡、焦糖瑪奇朵等咖啡系列，大杯尺寸各降5元、冰沙系列則是各降2元」。
貼文一出，網友紛紛回應「薯條又漲價了，好想哭」、「怎麼會有價格回調的問題啊＝＝」、「只好點1+1比較划算了！玉米濃湯加四塊雞塊50，阿一杯玉米濃湯就40」、「玉米湯竟然小杯要40，太坑了」、「還有降的唷！第一次看到」、「玉米湯哭哭，變超貴」、「甜心卡端出來阿你各位」。
不過，也有不少人最受不了汽水漲價，氣得大罵「我真的不能接受汽水調漲＝＝憑什麼」、「汽水是在漲什麼？」、「汽水居然也漲價....」、「想到汽水漲價就好像，色素一滴成本0.000001賣你這麼貴還漲價」、「汽水已經暴利了還在漲，太扯了」、「飲料類漲價五元幅度太扯了啦，成本這麼低」、「之前做麥當勞...主管說一杯汽水成本超低啊，為啥要漲啊」。（編輯：張嘉哲）