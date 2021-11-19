退伍令可以扔？過來人曝「2處」絕對會用到：別傻傻丟了
當兵是許多男人共同的回憶，不過結訓後拿到的退伍令真的有用處嗎？近日就有一名網友求問「退伍令有需要保留嗎？」貼文曝光後，不少過來人透露會用到退伍令的時機：「很多公司到職的時候還是要提供，尤其越大的通常會要，另外國營或是公家基本上也都是要」、「辦護照要用，別傻傻丟了」。
編輯中心/綜合報導
2021-11-19 12:08:03
該名網友昨（18）日在PTT貼文，他以「退伍令有需要保留嗎」為題，表示當時拿到退伍令還特地去護貝，不過現在卻不知道丟到哪去，讓他著急求助：「聽說找工作有些老闆會要求看，我怎麼沒遇到？弄丟有需要要求補發嗎？」
貼文一出，許多網友指出，「很多公司到職的時候還是要提供，尤其越大的通常會要，另外國營或是公家基本上也都是要」、「年輕人找工作有的會想要你證明你當完兵」、「我遇過要的，還要畢業證書⋯我都出社會2年多了還跟我要這些超無言」、「某些外商就算你有年資了他還是會看，特別是一些有機會會派你出國出差的公司」。也有人透露，「辦理護照時會用到」、「辦護照要用，別傻傻丟了」、「記得辦護照要用到」。
而根據內政部役政署指出，若退伍令或退役證明書遺失，後備軍人可備妥身分證、印章向戶籍地縣市後備指揮部申辦，替代役則需備妥身分證及印章，向戶籍地鄉（鎮、市、區）公所役政單位申辦，也可於異地（跨縣市）向就近之鄉（鎮、市、區）公所申辦。（編輯：賴禹妡）