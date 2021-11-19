COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

退伍令可以扔？過來人曝「2處」絕對會用到：別傻傻丟了

▲有網友好奇，當兵退伍後拿到的退伍令還會有什麼用處？（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝自unsplash）
▲有網友好奇，當兵退伍後拿到的退伍令還會有什麼用處？（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2021-11-19 12:08:03

當兵是許多男人共同的回憶，不過結訓後拿到的退伍令真的有用處嗎？近日就有一名網友求問「退伍令有需要保留嗎？」貼文曝光後，不少過來人透露會用到退伍令的時機：「很多公司到職的時候還是要提供，尤其越大的通常會要，另外國營或是公家基本上也都是要」、「辦護照要用，別傻傻丟了」。 

我是廣告 請繼續往下閱讀
該名網友昨（18）日在PTT貼文，他以「退伍令有需要保留嗎」為題，表示當時拿到退伍令還特地去護貝，不過現在卻不知道丟到哪去，讓他著急求助：「聽說找工作有些老闆會要求看，我怎麼沒遇到？弄丟有需要要求補發嗎？」 

▲網友考慮不當軍人後，轉職到台積電工作。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝pixabay）
▲不少過來人透露，退伍令在求職及辦理護照都會用到。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝自pixabay）
貼文一出，許多網友指出，「很多公司到職的時候還是要提供，尤其越大的通常會要，另外國營或是公家基本上也都是要」、「年輕人找工作有的會想要你證明你當完兵」、「我遇過要的，還要畢業證書⋯我都出社會2年多了還跟我要這些超無言」、「某些外商就算你有年資了他還是會看，特別是一些有機會會派你出國出差的公司」。也有人透露，「辦理護照時會用到」、「辦護照要用，別傻傻丟了」、「記得辦護照要用到」。 

而根據內政部役政署指出，若退伍令或退役證明書遺失，後備軍人可備妥身分證、印章向戶籍地縣市後備指揮部申辦，替代役則需備妥身分證及印章，向戶籍地鄉（鎮、市、區）公所役政單位申辦，也可於異地（跨縣市）向就近之鄉（鎮、市、區）公所申辦。（編輯：賴禹妡） 

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
94.37%5.63%
2021-11-18-2021-12-11

你是否同意公民投票案公告成立後一個月起至六個月內，若該期間內有全國性選舉時，公民投票應與該選舉同日舉行？

不同意
同意
92.66%7.34%
2021-11-18-2021-12-11

你是否同意政府應全面禁止進口含有瘦肉精（萊克多巴胺等乙型受體素）豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？

不同意
同意
92.39%7.61%
2021-11-18-2021-12-11

您是否同意核四啟封商轉發電？

不同意
同意
92.57%7.43%
2021-11-18-2021-12-11
第58屆金馬影帝，你挺誰？

第58屆金馬影帝，你挺誰？

繼續作答
第58屆金馬影后，你挺誰？

第58屆金馬影后，你挺誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀