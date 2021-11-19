為何文組在台灣不被重視？眾抖「殘酷主因」苦嘆：很現實
在求學階段，學生可以自行選擇要鑽研理組或文組的領域，踏上不同的求學道路，不過就有一名網友好奇，為何文組出生的社會新鮮人在台灣職場並不受重視？貼文曝光，有知情人揭露關鍵「產業結構啊，台灣最強就代工、機械、科技產業」，也有人苦嘆：「日本不知道，但美國也是理組狂虐文組喔」、「薪資不確定，但日本大學前陣子減併了很多文學系所，所以應該不是台灣而已」。
編輯中心/綜合報導
2021-11-19 13:22:43
該名網友今（19）日在PTT貼文，他以「為何台灣文組不被重視」為題，表示文組在台灣都普遍低薪，甚至頂大文組的薪水還慘輸其他理組，不過別的國家都沒這種狀況發生，「美日文組理組平均薪資差不多」，因此好奇問：「只有台灣不重視文組嗎？有沒有卦？」
貼文 一出，網友紛紛留言，「算平均文組一定得輸的，產值就不太一樣了」、「經濟層面產值較低，自然薪水不高吧」、「文組的教育就跟產業和現實脫節」、「產業結構啊，台灣最強就代工、機械、科技產業」；不過，也有網友透露，「你確定美國文組不慘嗎」、「薪資不確定，但日本大學前陣子減併了很多文學系所，所以應該不是台灣而已」、「不只有台灣好嗎」、「日本不知道，但美國也是理組狂虐文組喔」。
另外，也有人直言，「說實話，真正的理科人根本不會輕視文組，反而學理科學到個程度也開始鑽研文史哲，反之，文組為了強化論述也會去鑽研理科因為知識就是知識，自以為是的分類只是凸顯懶散、狹隘和愚蠢」。（編輯：賴禹妡）