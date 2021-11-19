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北市動物園大食蟻獸神隱了？「愛睏實錄」大公開：太冷啦

▲台北市立動物園的大食蟻獸不見了？其實是因為太冷躲起來，愛睏實錄大公開。（圖／臺北市立動物園提供）
▲台北市立動物園的大食蟻獸不見了？其實是因為太冷躲起來，愛睏實錄大公開。（圖／臺北市立動物園提供）

編輯中心/綜合報導

2021-11-19 14:29:49｜2021-11-19 15:09:58

臺北市立動物園內最近偶爾會聽到遊客反應，熱帶雨林區的大食蟻獸總是不見蹤影，其實是因為天氣轉涼，大食蟻獸「口袋莎」在戶外活動場的大樹下，挖了一個屬於自己的小窩，大多時間都在窩裡安穩睡覺。為了讓大家有機會看看口袋莎的近況，保育員在小窩旁設置了自動照相機，希望能拍下牠的睡覺實錄影像，沒想到都還沒看到口袋莎休息的模樣，竟意外拍到秘密客跑來佔窩熟睡！

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▲口袋莎：還是量身打造的專屬小窩躺起來最舒服啦！（圖／臺北市立動物園提供） 
▲口袋莎：還是量身打造的專屬小窩躺起來最舒服啦！（圖／臺北市立動物園提供） 

天氣漸漸變冷，保育員現在會開啟連通室內外的門，讓大食蟻獸口袋莎自由進出，有時牠會整天待在室內睡覺，就算到了吃飯時間，也常常只顧著睡覺，不立刻去享用牠的餐點，導致遊客們很難見到牠。天氣比較好的時候口袋莎會到戶外活動場曬曬太陽，但遊客也未必能看到牠的身影，原來是牠在上層島的大樹之間挖了一個下凹的窩，四周還有樹蔭與草叢遮蔽，是個絕佳的午覺小窩，讓牠能睡好睡滿。

▲大食蟻獸膨膨的尾巴，就像被子一樣（圖／臺北市立動物園提供）
▲大食蟻獸膨膨的尾巴，就像被子一樣（圖／臺北市立動物園提供）

一開始口袋莎很中意芒草叢旁的凹槽，挖好了第一個窩，不過那座島也是棕蜘蛛猴屁孩集團的活動範圍，牠們只要一逮到機會，就會去騷擾準備打盹的口袋莎。隨後口袋莎到了隔壁島的上層大樹下，找到第二個築窩的好地點，現在幾乎都待在樹蔭下安穩的呼呼大睡。為了回應遊客的疑問，保育員特地在口袋莎的窩附近架設了自動照相機，想要捕捉牠在窩內休息的畫面，沒想到剛開始拍攝的第一天，就意外拍到水豚入鏡，有一隻水豚趁著口袋莎在室內休息跑來窩裡睡覺，可見那個窩有多舒適，連鄰居都懂得要跑去串門子了！

▲水豚阿比：這個位置好，借我睡一下囉！（圖／臺北市立動物園提供）
▲水豚阿比：這個位置好，借我睡一下囉！（圖／臺北市立動物園提供）
▲棕蜘蛛猴屁孩集團只要一逮到機會，就會去騷擾正在打盹的口袋莎。（圖／臺北市立動物園提供）
▲棕蜘蛛猴屁孩集團只要一逮到機會，就會去騷擾正在打盹的口袋莎。（圖／臺北市立動物園提供）

大食蟻獸是南美洲一種標誌性的哺乳動物，被國際自然保護聯盟 （IUCN） 列為易危（Vulnerable）物種，巴西塞拉多生物群落的灌叢森林和草原一直是大食蟻獸的傳統據點，但在過去的35年裡，塞拉多的一半以上變成了牧場或農田，剩餘的棲息地也被越來越多的道路和高速公路網絡分割。巴西的非營利組織「Institute for the Conservation of Wild Animals (ICAS)」致力於研究推廣大食蟻獸的保育，南美洲的大食蟻獸現正遭受到許多危害，例如土地過度開發、土地破碎化、路殺等，在台灣也有很多野生動物如：穿山甲、石虎等動物，也都遭受到一樣的危害，希望大家能夠透過了解這些寶貴的動物們，一起關注動物保育！（編輯：李惠婷） 

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