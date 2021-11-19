北市動物園大食蟻獸神隱了？「愛睏實錄」大公開：太冷啦

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天氣漸漸變冷，保育員現在會開啟連通室內外的門，讓大食蟻獸口袋莎自由進出，有時牠會整天待在室內睡覺，就算到了吃飯時間，也常常只顧著睡覺，不立刻去享用牠的餐點，導致遊客們很難見到牠。天氣比較好的時候口袋莎會到戶外活動場曬曬太陽，但遊客也未必能看到牠的身影，原來是牠在上層島的大樹之間挖了一個下凹的窩，四周還有樹蔭與草叢遮蔽，是個絕佳的午覺小窩，讓牠能睡好睡滿。
一開始口袋莎很中意芒草叢旁的凹槽，挖好了第一個窩，不過那座島也是棕蜘蛛猴屁孩集團的活動範圍，牠們只要一逮到機會，就會去騷擾準備打盹的口袋莎。隨後口袋莎到了隔壁島的上層大樹下，找到第二個築窩的好地點，現在幾乎都待在樹蔭下安穩的呼呼大睡。為了回應遊客的疑問，保育員特地在口袋莎的窩附近架設了自動照相機，想要捕捉牠在窩內休息的畫面，沒想到剛開始拍攝的第一天，就意外拍到水豚入鏡，有一隻水豚趁著口袋莎在室內休息跑來窩裡睡覺，可見那個窩有多舒適，連鄰居都懂得要跑去串門子了！
大食蟻獸是南美洲一種標誌性的哺乳動物，被國際自然保護聯盟 （IUCN） 列為易危（Vulnerable）物種，巴西塞拉多生物群落的灌叢森林和草原一直是大食蟻獸的傳統據點，但在過去的35年裡，塞拉多的一半以上變成了牧場或農田，剩餘的棲息地也被越來越多的道路和高速公路網絡分割。巴西的非營利組織「Institute for the Conservation of Wild Animals (ICAS)」致力於研究推廣大食蟻獸的保育，南美洲的大食蟻獸現正遭受到許多危害，例如土地過度開發、土地破碎化、路殺等，在台灣也有很多野生動物如：穿山甲、石虎等動物，也都遭受到一樣的危害，希望大家能夠透過了解這些寶貴的動物們，一起關注動物保育！（編輯：李惠婷）