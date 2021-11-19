全聯驚見「9元解凍肉」！她掃兩盒秒衝結帳 結局尷尬了
「重點是不管是不是標錯價格，還避免了你們店發生更多的損失不是嗎？」一名網友近日在逛全聯時發現架上有「9元」的解凍豬肉絲，讓她興奮地拿了兩盒秒結帳，沒想到卻被店員告知這是標錯價錢，且還收回不賣，讓她相當失望，貼文一出，有網友直言「這不是網購，店家當場發現當然可以不賣啊」，不過也有人認為「標錯就要賠賣！沒有收回的道理」。
編輯中心/綜合報導
2021-11-19 16:07:08
該名網友今（19）日在臉書社團「我愛全聯-好物老實說」中貼文，她表示在全聯架上看到「台灣豬肉絲-解凍肉」價格居然只要9元，欣喜若狂地拿了兩盒，沒想到在結帳區卻被店員告知是「標價錯誤」，因此直接收回不賣，讓她失望直呼：「我的理解是標錯價格了，全聯是不是也要誠實認錯賣出呢？更何況也才兩盒。」
貼文一出，網友們紛紛搖頭直言，「這不是網購，店家當場發現當然可以不賣啊」、「還沒結帳東西就是還屬於店家的，店家當然有權不賣啊」、「妳還沒付錢，東西歸屬權還在店家，店家可以不賣妳」、「標錯在賣出之前拿回很正常吧，畢竟又還沒付錢」、「只是不小心標錯價格的，寫一堆也只是想佔便宜」、「就別再貪這種便宜了好嗎」、「互相體諒，別貪這種小便宜，真的沒幾塊錢」。
不過，也有不少網友出面力挺原PO，「我最討厭標錯價格，不管是貴還是便宜，讓買的人心情都不好」、「看店家誠意囉，上次書店買書，也是標錯價，但店家認賠，認為是自己的疏失，也緊急去將那批書先下架做修正」、「標錯就要賠賣！沒有收回的道理」、「上次我在斗六全聯，其中有一盒價格標錯，另一盒價格是正確的，櫃台人員還是賣我，櫃檯人員說以標價為主」、「價格標錯是全聯的問題，消費者看到了就該以當時的標價賣，不然就在讓消費者看到之前改正，這無關貪不貪，一堆噴原PO的邏輯有事嗎？ 如果是妳自己遇到呢？」。（編輯：賴禹妡）