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AirPods為何超多人買？他質疑貴又音質普　愛用者這麼說

▲網友分享自己逛街時看到很多人都戴Airpods，讓他非常不解。（示意圖／取自unsplash）
▲網友分享自己逛街時看到很多人都戴Airpods，讓他非常不解。（示意圖／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2021-11-20 07:00:00

藍牙耳機近來刮起一陣炫風，不僅能聽音樂還能講電話，有別於以往耳機線「瘋狂打結」的情況，藍牙耳機成為許多人手機必備的配件，不過，近日就有網友討論「路上10個年輕人至少一半都戴Airpods到底是怎樣？」貼文引發熱議。

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原PO在PTT貼文指出「這幾個月外出逛街，走在路上10個年輕人至少有一半以上耳朵上都有AirPods，那不是蠻高單價的耳機嗎，而且音質也沒有好到說非買不可吧？怎麼那麼多人都在戴....是只有我還在有線耳機時代嗎？」

▲原PO的AirPods剛好掉在水溝縫隙旁，但她卻先拍照，讓大批網友超緊張。（示意圖／取自unsplash）
▲AirPods不少人在購買蘋果手機時都會順帶一副，但因單價較高常常有人批評CP值很低。（示意圖／取自unsplash）
貼文一出，網友紛紛回應「講電話真的很方便，常常需要的人必買」、「藍牙耳機就是趨勢啊...」、「跟風買的而已啦，學生拿來聽音樂太浪費」、「我姪女買到8000的拿來聽音樂真的超無解」、「辦公真的很好用，通話很方便」、「音質OK就好，主要是通話很方便」、「主打方便啦，只是真的太貴，個人也覺得沒那CP值」。

不過，也有網友點出關鍵「現在買第一代也才兩千，以藍牙耳機跟有線耳機比，CP值很高了」、「一代為了方便的話完全可以買，通勤的人也不用為耳機線打結苦惱」、「以現在藍牙耳機市價來說，AirPods一代價格算平均值，又是Apple的產品，當然很多人買，其他二代跟三代就真的太貴不推薦」。（編輯：張嘉哲）

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