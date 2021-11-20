露營車可替代買房？知情人曝「致命缺陷」：台灣很難做到
現代房價越來越高，不少年輕人抱怨根本買不起房，只能一輩子當租屋族，對此就有一名網友好奇，若買不起房，為何不能買露營房車來住就好？貼文曝光後，立即有人點出問題在於「停車」：「車位呢？要長期占某地為王嗎？車位＋露營車的錢可以去鄉下買房。」
編輯中心/綜合報導
2021-11-20 10:13:04
該名 網友昨（19）日在PTT貼文，他以「買不起房為什麼不買露營房車？」為題，表示現在房價太高，若年輕人要買房起碼要40年不吃不喝才夠買一間台北小套房，既然如此為何沒人想過買一台露營車，不僅能住在車上還能想去哪就去哪，「車上有床、廁所、廚房甚至洗衣機也可以放，買一台空車回來自己改配置，到頂不過就兩三百萬」，讓他好奇問：「中國跟美國就有很多這種油土伯，台灣怎麼就沒有，是台灣太小了沒意義嗎？還是露營車牌很難取得？」
貼文一出，網友紛紛留言，「美國一大堆人選擇這樣住」、「中國也不少人玩，台灣太小沒啥好處」、「不是做不到，是大部份人不想而已」、「買不起房就租房，想這些有得沒得做什麼」、「國外可以台灣算了吧XD」、「這問題我想過，去查了一下歐美規格露營車價格，我就決定買房了」。
不過，不少人點出關鍵還是「停車問題」，「台北沒多少地方讓你隨便停，停郊外那不如買郊外房子很便宜」、「買不起車位」、「因為你也買不起停車位」、「因為你台灣市區地小沒得停」、「車位呢？要長期占某地為王嗎？車位＋露營車的錢可以去鄉下買房」，還有人吐槽，「每天下班不是去加油站裝水，就是去倒廢水，車子還會有損耗，過得比遊民還慘還忙」、「問題都能解決，但是每天要做這些瑣碎的事情，不煩死才怪，直接租房不就好了」。（編輯：賴禹妡）