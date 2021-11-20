LINE快更新「爽拿60元」！規則曝光　鄉民嗨炸：順利領取

我是廣告 請繼續往下閱讀
LINE官方指出，只要完成上述步驟，就會在11月19日陸續發放60元的抵用金，其中包含30元、20元以及10元各一張。而3張抵用金使用期限到11月30日，可消費店家包括：7-11、麥當勞、星巴克、屈臣氏、九乘九文具專家、東森寵物雲、GREEN&SAFE 真食物專賣店、聖德科斯生機食品（限實體獨立門市）。
而昨（19）天晚上，也有網友在PTT發文，表示自己已經收到60元抵用券；對此，《NOWnews今日新聞》記者也實測，發現真能領取抵用券。而其他網友則紛紛留言，「有收到了，加減用」、「發現把line pay封鎖 ，是不是沒救了」、「 有收到了，讚啦」、「沒收到QQ，第一天就更新了」、「沒有收到..」、「原來沒收到的也不少」、「有收到+1開心」。
不少人因為「沒有更新」而無法領取抵用金，對此，也有網友表示，若現在立即將LINE更新至11.19，且已註冊LINE Pay帳號，再點選以下三個網址，「https://tinyurl.com/yg9zavk2」、「https://tinyurl.com/ydpgq6vl」和「https://tinyurl.com/yh3tl9bg」，依然能領到抵用金，不過數量有限，先搶先贏，「感謝連結，一生平安」、「感謝連結！推推」、「感謝，現在才更新還是可以領」、「使用連結才領到，謝謝提供」。（編輯：郭佩蓉）