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LINE快更新「爽拿60元」！規則曝光　鄉民嗨炸：順利領取

▲LINE為鼓勵用戶使用LINE Pay付款，只要是在11月11日以前有更新至11.19版本的用戶，將可以獲得60元抵用券。（示意圖／翻攝LINE官網）
▲LINE為鼓勵用戶使用LINE Pay付款，只要是在11月11日以前有更新至11.19版本的用戶，將可以獲得60元抵用券。（示意圖／翻攝LINE官網）

編輯中心/綜合報導

2021-11-20 13:34:37

你有沒有更新LINE呢？若你有更新，就爽賺60元！為鼓勵用戶使用LINE Pay付款，只要是在11月11日以前有更新至11.19版本的用戶，將可以獲得60元抵用券，可以到7-11、麥當勞、星巴克和屈臣氏等店家使用。對此，也有不少網友收到抵用金，並表示就算沒在時間內更新，依然可以獲得抵用金。

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LINE最新版本11.19早在11月初就上線，且為了鼓勵用戶更新，還大方送出60元的抵用金，不過要注意的是，要在11月11日前更新且參加活動前務必先進入LINE Pay，接著依序點選「設定」、「服務條款」、「行銷資訊提供政策」，並確認頁面上方是否已勾選同意，若未同意，將無法獲得活動回饋。

▲LINE Pay大方給出抵用金。（圖／記者 郭佩蓉攝）
▲LINE Pay大方給出抵用金。（圖／記者 郭佩蓉攝）
LINE官方指出，只要完成上述步驟，就會在11月19日陸續發放60元的抵用金，其中包含30元、20元以及10元各一張。而3張抵用金使用期限到11月30日，可消費店家包括：7-11、麥當勞、星巴克、屈臣氏、九乘九文具專家、東森寵物雲、GREEN&SAFE 真食物專賣店、聖德科斯生機食品（限實體獨立門市）。

▲LINE Pay大方給出抵用金。（圖／記者 郭佩蓉翻攝）
▲LINE Pay大方給出抵用金。（圖／記者 郭佩蓉翻攝）
而昨（19）天晚上，也有網友在PTT發文，表示自己已經收到60元抵用券；對此，《NOWnews今日新聞》記者也實測，發現真能領取抵用券。而其他網友則紛紛留言，「有收到了，加減用」、「發現把line pay封鎖 ，是不是沒救了」、「 有收到了，讚啦」、「沒收到QQ，第一天就更新了」、「沒有收到..」、「原來沒收到的也不少」、「有收到+1開心」。

不少人因為「沒有更新」而無法領取抵用金，對此，也有網友表示，若現在立即將LINE更新至11.19，且已註冊LINE Pay帳號，再點選以下三個網址，「https://tinyurl.com/yg9zavk2」、「https://tinyurl.com/ydpgq6vl」和「https://tinyurl.com/yh3tl9bg」，依然能領到抵用金，不過數量有限，先搶先贏，「感謝連結，一生平安」、「感謝連結！推推」、「感謝，現在才更新還是可以領」、「使用連結才領到，謝謝提供」。（編輯：郭佩蓉）

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