車在「停車格內」慘吃罰單！他哭：憑什麼 真相尷尬打臉
路邊停車一定要看清楚告示牌及各縣市規定，免得一不小心吃了罰單！近日就有一名網友PO文表示，自己從台北開車到花蓮，明明停在停車格內卻還是被開了罰單。他委屈發文，表示自己「被花蓮坑殺」，卻不料遭眼尖網友指出問題，狠狠打臉。
編輯中心/綜合報導
2021-11-20 15:51:30
該名網友在臉書社團《爆料公社》中發文，表示自己開車從台北到花蓮，中午將車子停在路邊停車格內，回來時卻發現，自己同時被花蓮市分局開了違規停車罰，及停車繳款單。他將照片PO上網，委屈表示「請各位以後開車來花蓮需小心一點，避免被坑殺了。」
貼文曝光後，卻有眼尖網友發現，原PO將車停在畫有橘色線條的停車格內，這是花蓮縣府「裝卸貨專用停車格」的標誌，是為了讓市區道路裝卸貨的同時保障交通動線安全，本來就專供貨車或客貨兩用車使用，原PO一點都不冤。
知道真相的網友紛紛表示「自己坑殺自己，別怪花蓮」、「你停的是貨車格，沒拖吊算仁慈了」、「不要特別強調台北人這三個字，台北沒有這樣的停車格嗎？」；不過，也有網友認為，這是花蓮縣府的規定，外縣市不知道很正常「謝謝你的犧牲，長知識了」、「外縣市的還真不知道這是卸貨車位」、「認真不知道還有顏色區分，長知識了！一直以為有牌子標示才是」（實習編輯：王思琴）