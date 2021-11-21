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日本人飆台語喊「夭壽」！狂揮台灣魂旗送客　她感動到哭

▲從台灣嫁到日本超過10年的「大塚太太」近日光顧四國德島一間店時，意外聽到店員講著一口道地的台語，最後拿出寫著「台灣魂」的旗幟送客。（圖／大塚太太東京在住中授權）
▲從台灣嫁到日本超過10年的「大塚太太」近日光顧四國德島一間店時，意外聽到店員講著一口道地的台語，最後拿出寫著「台灣魂」的旗幟送客。（圖／大塚太太東京在住中授權）

編輯中心/綜合報導

2021-11-21 11:49:16｜2021-11-21 12:11:43

受到新冠肺炎疫情影響，許多國人出國旅遊的計畫都被打亂，而網路上時常有網友討論「疫情結束後最想去的國家？」不少台人都大力推薦日本。近日有位從台灣嫁到日本超過10年的「大塚太太」，就分享一則台日間友好的感人故事，表示自己光顧四國德島一間店時，意外聽到店員說著一口台語，店家最後甚至大力揮動寫著「台灣魂」的旗幟，讓她離開時瞬間紅了眼眶。

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大塚太太日前於臉書粉專《大塚太太東京在住中》分享一則故事，表示她近日到四國德島旅遊時，到一間店光顧，意外聽到店員竟用台語說「你好！吃飽沒～～～」「坐船、在樓下」。大塚太太透露，一開始原以為是台灣籍員工，後來才驚覺對方僅會說幾個單詞，「其實她是個台語發音很不錯的日本人」。

大塚太太透露，她當下就好奇詢問該名女店員「妳台語說得這麼標準是誰教妳的啊？」沒想到對方立馬喚出媽媽，興奮直喊「媽～趕快來！我們好久沒說台語了趕快出來跟台灣人練習！」而媽媽一出來後，直接用台語感動說「我們好久沒遇到台灣人了，有些台語差點忘記。今天可以遇到，夭壽歡喜都快哭了！」

▲店內來自台灣的旅客相當多。（圖／大塚太太東京在住中授權）
▲店內來自台灣的旅客相當多。（圖／大塚太太東京在住中授權）
大塚太太指出，這對母女的台語其實是跟來店裡光顧的台灣旅客學習，這裡的觀光客來自台灣最多，但因疫情爆發導致遊客數驟減，該名媽媽也說道「雖然現在都沒有台灣旅客了，但我們還是在奧運期間幫台灣加油喔！看到不公平的事情我還會大聲罵人，因爲台灣是我們的好朋友！」就連後方的日本老闆也喊著「夭壽水！夭壽煙斗！夭壽呀⋯⋯」。

大塚太太坦言，認為這一家人不僅是會說台語外，連個性也與台灣人一樣熱情。最後大塚太太分享，老闆事後還拿出兩面大旗子，一面是國旗、另一面是寫著「台灣魂」的旗幟，向大塚太太拜託「好久沒揮了，手很癢，拜託讓我們揮一下……」。

▲店家拿出寫著「台灣魂」的旗幟。（圖／大塚太太東京在住中授權）
▲店家拿出寫著「台灣魂」的旗幟。（圖／大塚太太東京在住中授權）
大塚太太笑說，「他們超大陣仗地一直揮一直揮，揮到我們走了很遠還在揮，好像要把兩年多沒揮的份給揮回來」。離開前大塚太太與他們擁抱道別，彼此都在為對方加油打氣，這也讓她忍不住濕了眼眶，「我來到了大塚爺爺のお母さん的故鄉德島，除了看到美麗的風景外，還看到了美麗的人心……」。

▲大塚太太離開時，店家一家人大陣仗揮動台灣國旗和寫著「台灣魂」的旗幟。（圖／大塚太太東京在住中授權）
▲大塚太太離開時，店家一家人大陣仗揮動台灣國旗和寫著「台灣魂」的旗幟。（圖／大塚太太東京在住中授權）
故事曝光後，至今已有超過7千多人按讚，不少網友感動留言，「太可愛，夭壽歡喜，哈哈」、「這家人真的讓四國旅遊最難忘的回憶，希望疫情快快平息，讓大家能再去看看台灣魂！」、「夭壽骨！確定是被台灣人同化了！」、「夭壽喔～好道地的台語，感動餒」。（編輯：陳雅雲）

【本文獲臉書粉絲團《大塚太太東京在住中》授權，版權所有，非經授權不許轉載】 


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