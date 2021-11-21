日本人飆台語喊「夭壽」！狂揮台灣魂旗送客　她感動到哭

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大塚太太透露，她當下就好奇詢問該名女店員「妳台語說得這麼標準是誰教妳的啊？」沒想到對方立馬喚出媽媽，興奮直喊「媽～趕快來！我們好久沒說台語了趕快出來跟台灣人練習！」而媽媽一出來後，直接用台語感動說「我們好久沒遇到台灣人了，有些台語差點忘記。今天可以遇到，夭壽歡喜都快哭了！」
大塚太太指出，這對母女的台語其實是跟來店裡光顧的台灣旅客學習，這裡的觀光客來自台灣最多，但因疫情爆發導致遊客數驟減，該名媽媽也說道「雖然現在都沒有台灣旅客了，但我們還是在奧運期間幫台灣加油喔！看到不公平的事情我還會大聲罵人，因爲台灣是我們的好朋友！」就連後方的日本老闆也喊著「夭壽水！夭壽煙斗！夭壽呀⋯⋯」。
大塚太太坦言，認為這一家人不僅是會說台語外，連個性也與台灣人一樣熱情。最後大塚太太分享，老闆事後還拿出兩面大旗子，一面是國旗、另一面是寫著「台灣魂」的旗幟，向大塚太太拜託「好久沒揮了，手很癢，拜託讓我們揮一下……」。
大塚太太笑說，「他們超大陣仗地一直揮一直揮，揮到我們走了很遠還在揮，好像要把兩年多沒揮的份給揮回來」。離開前大塚太太與他們擁抱道別，彼此都在為對方加油打氣，這也讓她忍不住濕了眼眶，「我來到了大塚爺爺のお母さん的故鄉德島，除了看到美麗的風景外，還看到了美麗的人心……」。
故事曝光後，至今已有超過7千多人按讚，不少網友感動留言，「太可愛，夭壽歡喜，哈哈」、「這家人真的讓四國旅遊最難忘的回憶，希望疫情快快平息，讓大家能再去看看台灣魂！」、「夭壽骨！確定是被台灣人同化了！」、「夭壽喔～好道地的台語，感動餒」。（編輯：陳雅雲）
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