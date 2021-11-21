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超商大夜班沒人想做？店長曝「3理由」認了：只好自己上

▲有網友好奇詢問「超商大夜是不是最屎的夜班工作？」隨即分享超商店長曾曝光大夜班徵不到人的3大理由。（示意圖／取自Unsplash）
▲有網友好奇詢問「超商大夜是不是最屎的夜班工作？」隨即分享超商店長曾曝光大夜班徵不到人的3大理由。（示意圖／取自Unsplash）

編輯中心/綜合報導

2021-11-21 12:28:45｜2021-11-21 13:14:19

桃園龜山區某超商今（21）日清晨五點多驚傳命案，一名蔡姓男店員發現蔣姓男子「未戴口罩」進店而上前勸導，不料蔣男竟持刀攻擊，蔡男送醫急救後仍宣告不治身亡。消息一出，隨即引發社會大眾譁然，就有網友好奇詢問「超商大夜是不是最屎的夜班工作？」隨即分享超商店長曾曝光大夜班徵不到人的3大理由，而引發鄉民討論。

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一名網友於PTT八卦板上發文，表示自家附近有一間超商，時常半夜去光顧時都會看到店內堆了滿滿的貨，而他也發現常常都是店長上大夜班，一問之下店長便承認「請不到人，不然就是做不久」。

店長接著分享原因，「因為貨都是半夜進，來上夜班的看到每天進滿滿的飲料泡麵零食上百箱，然後半夜還會進一大堆寄件包裹和EC，常常進貨上百件，還要洗咖啡機台和鮮食機台」，工作量讓新人們不堪負荷，做沒多久就離職了，最後只好店長自己上。這樣的情況，讓原PO不解詢問「超商大夜是不是最屎的夜班工作？今天新聞還有超商大夜被刺死，夜班保全雖然時數長，但還可以打電動或是看書吧？ 有八卦嗎？」

▲網友好奇詢問「超商大夜是不是最屎的夜班工作？」（圖／翻攝PTT）
▲網友好奇詢問「超商大夜是不是最屎的夜班工作？」（圖／翻攝PTT）
貼文一出，瞬間引發網友熱議，「同樣大夜薪水，不如去當保全」、「超商唯一好處就是全年溫度適宜，其他..」、「大夜客人是比較少，但遇到怪的人機率超高，一兩個就夠你搞得了」、「以後大夜都要自備辣椒噴霧和電擊棒了」。

但也有人持不同看法，表示「看店，有的爽到夜班不肯走」、「看地點，有的班很爽」、「大夜一堆正妹也來做你跟我說請不到人？」、「其實還好，大夜客人也比比較少」。（編輯：陳雅雲）

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
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