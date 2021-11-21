超商大夜班沒人想做？店長曝「3理由」認了：只好自己上

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店長接著分享原因，「因為貨都是半夜進，來上夜班的看到每天進滿滿的飲料泡麵零食上百箱，然後半夜還會進一大堆寄件包裹和EC，常常進貨上百件，還要洗咖啡機台和鮮食機台」，工作量讓新人們不堪負荷，做沒多久就離職了，最後只好店長自己上。這樣的情況，讓原PO不解詢問「超商大夜是不是最屎的夜班工作？今天新聞還有超商大夜被刺死，夜班保全雖然時數長，但還可以打電動或是看書吧？ 有八卦嗎？」
貼文一出，瞬間引發網友熱議，「同樣大夜薪水，不如去當保全」、「超商唯一好處就是全年溫度適宜，其他..」、「大夜客人是比較少，但遇到怪的人機率超高，一兩個就夠你搞得了」、「以後大夜都要自備辣椒噴霧和電擊棒了」。
但也有人持不同看法，表示「看店，有的爽到夜班不肯走」、「看地點，有的班很爽」、「大夜一堆正妹也來做你跟我說請不到人？」、「其實還好，大夜客人也比比較少」。（編輯：陳雅雲）
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