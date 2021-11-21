好害羞！黑貓躲櫃子不出來 吃飯只伸小手：鼻要看偶嘛
小手手也太可愛！國外一名女子在住家附近遇見一隻浪貓，從那時起花了大約一年時間試圖誘捕牠都失敗，但日前好不容易捕捉到牠生下的其中一隻小貓，只是牠的個性有點害羞一直躲起來不敢見人，而女子分享了一段牠吃飯的影片，網友看了都直呼：「太可愛啦！」。
編輯中心/綜合報導
2021-11-21 14:24:41
原來這名住在美國的女子珍妮佛Jennifer Moore一年多前就在住家附近遇見一隻母貓，不過牠警戒心非常強，無論珍妮佛如何嘗試，始終都無法順利捕捉到牠。今年春天時，母貓生下了幾隻小貓，由於近日天氣變冷，珍妮佛與家人決定先誘捕小貓。日前他們成功捉到一隻6個月大的小黑貓「Milo米洛」，牠與媽媽一樣生性害羞，總是躲在浴室的櫃子底下不願意出來，只是到了吃飯時間肚子終究還是會餓啊！
珍妮佛與家人不想強迫牠，因此只好將罐罐倒在盤子上，並放在櫃子前讓牠自行出來吃飯，沒想到櫃子底下的縫隙竟然伸出一隻黑色的小手手，一點一滴慢慢撈著盤裡的罐罐，雖然看不見本尊，但是這麼萌的吃法也讓許多網友都笑說：「這是我看過最可愛的吃法」、「好害羞，好想看本尊」、「身體倒是很誠實」、「這吃法很秀氣」現在一起來看看米洛的影片吧！（編輯：陳珮瑜）
米洛的近況～