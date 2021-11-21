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好害羞！黑貓躲櫃子不出來　吃飯只伸小手：鼻要看偶嘛

▲一隻小黑貓躲在櫃子底下，只伸出小手撈罐罐！（圖／FB帳號Jennifer Moore）
▲一隻小黑貓躲在櫃子底下，只伸出小手撈罐罐！（圖／FB帳號Jennifer Moore）

編輯中心/綜合報導

2021-11-21 14:24:41

小手手也太可愛！國外一名女子在住家附近遇見一隻浪貓，從那時起花了大約一年時間試圖誘捕牠都失敗，但日前好不容易捕捉到牠生下的其中一隻小貓，只是牠的個性有點害羞一直躲起來不敢見人，而女子分享了一段牠吃飯的影片，網友看了都直呼：「太可愛啦！」。

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▲櫃子底下突然出現一隻小毛手在撈盤子裡的罐頭。（圖／FB帳號Jennifer Moore）
▲櫃子底下突然出現一隻小毛手在撈盤子裡的罐頭。（圖／FB帳號Jennifer Moore）
原來這名住在美國的女子珍妮佛Jennifer Moore一年多前就在住家附近遇見一隻母貓，不過牠警戒心非常強，無論珍妮佛如何嘗試，始終都無法順利捕捉到牠。今年春天時，母貓生下了幾隻小貓，由於近日天氣變冷，珍妮佛與家人決定先誘捕小貓。日前他們成功捉到一隻6個月大的小黑貓「Milo米洛」，牠與媽媽一樣生性害羞，總是躲在浴室的櫃子底下不願意出來，只是到了吃飯時間肚子終究還是會餓啊！

▲原來是一隻才剛被收編的黑貓「米洛」，害羞地躲在櫃子底下不出來，珍妮佛只好將罐罐放在一旁。（圖／FB帳號Jennifer Moore）
▲原來是一隻才剛被收編的黑貓「米洛」，害羞地躲在櫃子底下不出來，珍妮佛只好將罐罐放在一旁。（圖／FB帳號Jennifer Moore）
▲米洛：人家不敢出去，只好一次撈一點點！（圖／FB帳號Jennifer Moore）
▲米洛：人家不敢出去，只好一次撈一點點！（圖／FB帳號Jennifer Moore）
▲幸好沒過多久米洛決定出來走走，也願意讓珍妮佛抱牠！（圖／FB帳號Jennifer Moore）
▲幸好沒過多久米洛決定出來走走，也願意讓珍妮佛抱牠！（圖／FB帳號Jennifer Moore）
▲本尊真的長得好可愛啊！（圖／FB帳號Tessa Hoover）
▲本尊真的長得好可愛啊！（圖／FB帳號Tessa Hoover）
珍妮佛與家人不想強迫牠，因此只好將罐罐倒在盤子上，並放在櫃子前讓牠自行出來吃飯，沒想到櫃子底下的縫隙竟然伸出一隻黑色的小手手，一點一滴慢慢撈著盤裡的罐罐，雖然看不見本尊，但是這麼萌的吃法也讓許多網友都笑說：「這是我看過最可愛的吃法」、「好害羞，好想看本尊」、「身體倒是很誠實」、「這吃法很秀氣」現在一起來看看米洛的影片吧！（編輯：陳珮瑜）

米洛的近況～


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