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你誰？奴才替萌貓按摩　下秒驚見牠「超大反差」笑翻網友

▲日本一隻萌貓被奴才臉部按摩後竟然變成「老人貓」。（圖／推特帳號basteto3）
▲日本一隻萌貓被奴才臉部按摩後竟然變成「老人貓」。（圖／推特帳號basteto3）

編輯中心/綜合報導

2021-11-21 16:21:26

怎麼按摩不是越變越年輕？日本有一隻萌貓叫做「Teto（てとくん）」，個性有些傲嬌的牠，最喜歡吃東西，不過最近有一件事讓牠與奴才拉近距離，就是享受奴才的「按摩服務」，只不過這天按著按著，Teto的臉突然「變型」，網友看了都笑說：「你是誰啦？」。

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▲「Teto」是一隻很有個性又傲嬌的貓咪。（圖／推特帳號basteto3）
▲「Teto」是一隻很有個性又傲嬌的貓咪。（圖／推特帳號basteto3）
▲平時除了討放飯，其餘時間牠更喜歡獨處。（圖／推特帳號basteto3）
▲平時除了討放飯，其餘時間牠更喜歡獨處。（圖／推特帳號basteto3）
根據奴才表示，5歲的Teto個性相當獨立，不喜歡被打擾，只要奴才亂騷擾就會被狠狠咬一口「教訓」，喜歡自己玩樂跟吃飯，常常讓奴才感到有一點「孤獨」。不過某次奴才發現Teto喜歡「按摩臉部」，雖然很看心情，但是只要是早晨曬太陽時被短暫摸摸，Teto就會感到相當開心。日前奴才依照主子慣例，替牠做美顏馬殺雞，只是摸著摸著，Teto臉上的毛不小心被奴才「塑型」壓了下去，原本圓滾滾的臉瞬間變成「小V臉」，加上眼角被拉到下垂，Teto看起來就像是一隻「貓爺爺」啦！

▲這天奴才替她作臉部馬殺雞。（圖／推特帳號basteto3）
▲這天奴才替她作臉部馬殺雞。（圖／推特帳號basteto3）
▲沒想到按著按著……（圖／推特帳號basteto3）
▲沒想到按著按著……（圖／推特帳號basteto3）
▲Teto竟然變成「老人貓」！（圖／推特帳號basteto3）
▲Teto竟然變成「老人貓」！（圖／推特帳號basteto3）
▲Teto：大膽奴才，竟趕出賣朕，拖出去斬了！（圖／推特帳號basteto3）
▲Teto：大膽奴才，竟趕出賣朕，拖出去斬了！（圖／推特帳號basteto3）
奴才將Teto的變臉照分享在網路上，才短短不到一週就已收到將近12萬人次按讚，許多網友都紛紛笑說：「一秒變爺爺」、「看起來很像李榮浩欸」、「阿伯貓貓」、「這反差萌也太大了」、「確定這是同一隻貓？」、「這誰啦？哈哈哈」。（編輯：陳珮瑜）


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