你誰？奴才替萌貓按摩 下秒驚見牠「超大反差」笑翻網友
怎麼按摩不是越變越年輕？日本有一隻萌貓叫做「Teto（てとくん）」，個性有些傲嬌的牠，最喜歡吃東西，不過最近有一件事讓牠與奴才拉近距離，就是享受奴才的「按摩服務」，只不過這天按著按著，Teto的臉突然「變型」，網友看了都笑說：「你是誰啦？」。
編輯中心/綜合報導
2021-11-21 16:21:26
根據奴才表示，5歲的Teto個性相當獨立，不喜歡被打擾，只要奴才亂騷擾就會被狠狠咬一口「教訓」，喜歡自己玩樂跟吃飯，常常讓奴才感到有一點「孤獨」。不過某次奴才發現Teto喜歡「按摩臉部」，雖然很看心情，但是只要是早晨曬太陽時被短暫摸摸，Teto就會感到相當開心。日前奴才依照主子慣例，替牠做美顏馬殺雞，只是摸著摸著，Teto臉上的毛不小心被奴才「塑型」壓了下去，原本圓滾滾的臉瞬間變成「小V臉」，加上眼角被拉到下垂，Teto看起來就像是一隻「貓爺爺」啦！
奴才將Teto的變臉照分享在網路上，才短短不到一週就已收到將近12萬人次按讚，許多網友都紛紛笑說：「一秒變爺爺」、「看起來很像李榮浩欸」、「阿伯貓貓」、「這反差萌也太大了」、「確定這是同一隻貓？」、「這誰啦？哈哈哈」。（編輯：陳珮瑜）