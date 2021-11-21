洗頭嗎？下大雨長頸鹿堅持「撐小傘」 網笑炸：忘記長大
這個模樣也太呆萌啦！日本廣島市地區有一座「安佐動物公園」，裏頭飼育了許多種可愛的大小動物，也經常在官方推特上分享牠們有趣的生活日常。這天園方分享了一組照片，只見當時正在下雨，有3頭長頸鹿紛紛跑到屋簷下躲雨，只不過其中2頭年齡較長的長頸鹿似乎忘記自己太高，頸部以上全露在屋簷外，網友看了都笑說：「忘記長大啦！」。
編輯中心/綜合報導
2021-11-21 17:42:19
這組照片其實是園方在2018年5月拍攝的照片，當時天空正下著磅礡大雨，動物們紛紛躲在屋內或是亭子內避雨，這3頭長頸鹿姊妹花也不例外。只不過當時除了僅2歲的「Akiko」身材還嬌小、可以完全躲到屋簷下以外，另外兩位姊姊的脖子以上全都暴露在屋簷外，就這樣乖乖地站在那裏「淋雨洗頭」，模樣相當呆萌！
不過根據園方表示，其實長頸鹿區有另一座更高大的屋簷，但是這對姐妹花偏偏就喜歡躲在小的屋簷下避雨，其實這座小屋簷原本是提供給大羚羊以及鴕鳥共用，但是鴕鳥卻偏好下雨。照片分享在網路上後，許多網友都紛紛笑說：「頭都濕掉了啦」、「是不是忘記自己已經長大？」、「看起來好呆萌」、「要不要做下來呢？」、「原來身過頭沒過」、「下雨天的小小幽默」。（編輯：陳珮瑜）