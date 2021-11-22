泡麵一堆狂漲！他驚：為何還愛吃？ 眾吐理由：回不去了
不少小資族在月底沒錢時都視泡麵為救星，不過近幾年泡麵的口味越來越高級，且原本的泡麵也陸續在漲價，讓一名網友好奇，泡麵已經不再是便宜的代名詞了，為何大家還會想買來吃？貼文曝光後，除了方便、美味之外，還有人直言吃泡麵是種儀式感：「颱風天一定要配著風雨還有新聞一起吃」、「有時候就會想吃泡麵當宵夜，喝湯超爽」。
編輯中心/綜合報導
2021-11-22 07:53:34
該名網友昨（21）日在PTT發文，他以「認真問吃泡麵的原因是什麼」為題，表示他過去對泡麵的印象一直都是「月底沒錢」要買來充飢的食物，不過他上大學才慢慢發現其實泡麵也蠻貴的，不僅價格都要破50元，還有可能吃不飽，這也讓他好奇問：「不知道大家吃泡麵的理由都是什麼？」
貼文一出，網友紛紛留言，「嘴饞＋不想吃家人煮的飯」、「方便快速想吃或是買袋裝省錢」、「懶得弄東西吃」、「時間成本啊」、「好吃而已，還需要什麼理由」、「湯頭有些比外面賣的好吃，泡麵也可以煮的像火鍋」、「懶或肚子餓了，想隨便吃個什麼」、「泡麵加菜肉蛋又快又方便，可能還比外面便當健康一點」、「嘴饞好吃啊」、「享受垃圾食物的快感」、「懶得出門，可以馬上生出一餐熱騰騰的」、「嘴饞，自己加肉加蛋加菜用煮的也很豐盛」、「方便快速料理，好吃」。
另外，還有網友表示，泡麵其實已經融入日常生活中，成為不可或缺的儀式感，「颱風天一定要配著風雨還有新聞一起吃」、「儀式感，例如旅行就是要吃泡麵當宵夜」、「一種感覺，想吃就吃」、「半夜的時候特別好吃」、「天冷泡麵吃很兇，最近幾乎每天吃」、「有時候就會想吃泡麵當宵夜，喝湯超爽」。（編輯：賴禹妡）