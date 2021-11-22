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誰是手搖飲最強者？內行狂喊「2老牌」跪了：不可能倒下

▲說到CP值最高的手搖飲店，大多數人還是推老牌50嵐及清心。（示意圖／翻攝自pixabay）
▲說到CP值最高的手搖飲店，大多數人還是推老牌50嵐及清心。（示意圖／翻攝自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-11-22 09:09:06

近幾年手搖飲越來越火紅，連藝人、網紅也紛紛推出手搖品牌，替市場注入一股新風潮，對此就有一名網友好奇，這麼多間手搖飲店，到底哪間CP值才是最高的？貼文曝光後，不少內行人仍大推老牌「50嵐」及「清心」：「50嵐或清心，兩間都是歷史悠久又穩定」、「50嵐、清心，無腦選都蠻安全的」。 

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該名網友昨（21）日在PTT發文，他以「手搖飲界的三商巧福是？」為題，表示三商巧福是牛肉麵界的標竿，品質穩定又好吃， CP值超高，而近期新開的手搖飲料店層出不窮，讓他好奇問：「手搖飲界有沒有類似三商巧福的存在呢？」 

▲手搖飲料越來越進化？她嘆料越加越多，網友說，還是愛原茶。（示意圖／翻攝自Pexels）
▲近幾年手搖飲越來越火紅，新開的品牌層出不窮。（示意圖／翻攝自Pexels）
貼文一出，網友紛紛留言，「我投comebuy一票」、「休閒小站」、「天仁茗茶」、「居然沒有鮮茶道嗎」、「休閒小站吧」、「迷客夏算是高標嗎」、「覺得coco比較像吧」、「coco沒有之一」、「coco我的愛店」。 

不過，最多人秒推「50嵐」及「清心」，「50嵐，穩定輸出值得信賴」、「50嵐，穩又不貴，一號CP值高」、「50嵐真的每間喝起來都一樣，太神奇」、「絕對是50嵐，沒有之一」、「10幾年前覺得50嵐超貴，現在看根本佛心」、「50嵐真的厲害，產品有新意品質也穩定」、「50嵐！品質最穩最好喝」、「50嵐四季春，老牌＋穩定，茶底輸它的就是雷」、「50嵐或清心，兩間都是歷史悠久又穩定」、「50嵐、清心，無腦選都蠻安全的」、「清心差不多是飲料界的三商巧福」、「我覺得是清心」、「喝過所有手搖，還是喜歡清心」。（編輯：賴禹妡） 

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