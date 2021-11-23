IKEA到底怎唸？瑞典人示範「正確發音」 美國人竟也唸錯
知名瑞典家具店IKEA因為高CP值收納家品，以及美味的食物餐廳，深受不少台灣人喜愛，但你知道「IKEA」的正確讀音是什麼嗎？由於各式各樣的唸法眾說紛紜，導致IKEA的正宗唸法一直讓網友非常困惑。對此，YouTuber「安東尼呂」親自到瑞典IKEA，並請當地人示範正確發音，引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-11-23 07:45:19
網紅「安東尼呂」日前在Youtube發布最新影片，他和瑞典好友到當地最大的IKEA採購以及用餐，進門前，安東尼呂詢問「到底應該唸『E-Ki-Ah』（音同以Ki亞）or『Ai-Ki-Uh』（音同挨Ki阿）？」結果沒想到瑞典友人則回應，正確念法應該是「Ee-Kay-Uh」（音同以KAY阿），替網友解答多年心中的疑惑。
而安東尼呂也帶著粉絲們一起導覽瑞典IKEA內部，發現其風格其陳設，和台灣的都沒有太大出入，只不過裝潢及空間看起來略贏台灣一些，但也因各地物價不同，瑞典的IKEA販售的商品較台灣昂貴一些；而民眾熱愛美食餐廳的經典肉丸，口感上則沒有太大出入。
而針對發音的部分，不少網友也紛紛表示「長知識！怎麼有美國人也唸錯的問題」、「那不就是台語的『他去了』嗎？XD」、「突然知道唸以KAY阿，有點像是台語的『他去了』XD」、「還蠻有趣的，真正的發音原來是這樣」、「但就我解讀這是正確發音沒錯，但各地有不同的說法也很合理」。（編輯：張嘉哲）