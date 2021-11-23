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台灣唸「電機資工」才有錢？網喊4科系賺翻：台積電一堆

▲原PO好奇二類除了「電機和資工」，還有什麼科系最賺錢，貼文一出，也有網友喊出4科系，直呼「台積電裡面一堆」。（示意圖／翻攝Pixabay）
▲原PO好奇二類除了「電機和資工」，還有什麼科系最賺錢，貼文一出，也有網友喊出4科系，直呼「台積電裡面一堆」。（示意圖／翻攝Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-11-23 08:57:00｜2021-11-23 09:31:16

台灣學生在讀高中時，會分成文組和理組，到了大學科系間的區別更是明顯，畢業後從事的工作也截然不同。對此，就有網友好奇二類除了「電機和資工」，還有什麼科系最賺錢，貼文一出，也有網友喊出4科系，直呼「台積電裡面一堆」。

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該名網友在社群平台《Dcard》上以「什麼科系最賺錢？」為題發文，表示他想知道二類除了電機和資工以外，還有什麼科系是畢業以後可以很賺錢，且年薪破百的？

▲原PO好奇二類除了「電機和資工」，還有什麼科系最賺錢，貼文一出，也有網友喊出4科系，直呼「台積電裡面一堆」。（示意圖／取自unsplash）
▲原PO好奇二類除了「電機和資工」，還有什麼科系最賺錢，貼文一出，也有網友喊出4科系，直呼「台積電裡面一堆」。（示意圖／取自unsplash）
貼文一出，掀起熱議，「很多都可以！二類年薪若只要破百而已真的不是難事」、「賺錢是看人，不是看科系」、「二類幾乎都可」、「年破百很多都可以，但主要是天花板差很多吧」、「2類走半導體產業，第一年沒開100請不到人」、「隨便學校的工科起步都屌打文法商」、「政客or從商，其他先算了吧，哭」。

也有不少知情網友透露，「物理、材料、化學和化工，聽gg的工程師說裡面很多這四個科系的」、「工學院隨便科系，去台積電當設備就有了」、「水利工程或是去跑船」、「商船輪機」、「跑船系，第二年年薪隨便破100，五年內年薪破200，10年左右年薪破300」。

其中，還有過來人表示，「二類任何科系畢業三年內破百很簡單的只要願意賣身體。電資 tier1 的人追求的是畢業就破200的工作，tier2 的是畢業破 150，tier3 是 130左右，tier4/tier5 才會是破百，以上數字討論的是穩定畢業起薪，不考慮那種突然分紅或獎金分很多的」、「肝指數和年薪成正比！同屆碩畢沒聽過90以下的，小弟年資5年今年預計250，但電機還是好一點，朋友剛畢業拿到R公司200萬offer超爽的」、「有機會就到國外吧？ 努力一點搞不好一出去年薪就是50萬美金了，工作還很輕鬆」。（編輯：郭佩蓉）

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