COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

高爾夫球怎都「有錢人」在打？內行揭背後關鍵：想像不到

▲有網友好奇「為什麼高爾夫球是富人運動」，貼文一出，也有內行人揭關鍵。（示意圖／取自unsplash）
▲有網友好奇「為什麼高爾夫球是富人運動」，貼文一出，也有內行人揭關鍵。（示意圖／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2021-11-23 10:08:23

許多人下班休假時，會揪三五好友一起到健身房、河堤公園或運動場運動，無論是打籃球、健身或是慢跑，都是不少人的首選；不過，高爾夫球相對於其他運動就沒這麼普及，對此，就有網友好奇「為什麼高爾夫球是富人運動」，貼文一出，也有內行人揭關鍵。

我是廣告 請繼續往下閱讀
該名網友在PTT以「為什麼高爾夫球是富人運動？」為題發文，表示以前看電視或電影時，都會演到有錢人的休閒運動，幾乎都是打高爾夫球，但這也讓他很困惑，「為甚麼高爾夫球會有是富人運動的刻板印象呢」？

▲有網友好奇「為什麼高爾夫球是富人運動」，貼文一出，也有內行人揭關鍵。（示意圖／取自unsplash）
▲有網友好奇「為什麼高爾夫球是富人運動」，貼文一出，也有內行人揭關鍵。（示意圖／取自unsplash）
貼文一出，掀起熱議，「對耶，為啥？場地費嗎？另一種是網球」、「那太難了。只有富人能玩得起來」、「想太多了吧？原來我也算富人嗎==」、「要花很多錢」。

其中，也有內行網友揭開背後關鍵，分別是「最佔土地使用面積，場地維護費用高」和「球證、球具費用也很可觀」，「場地大，維護很花錢」、「應該是球類運動中，最佔土地使用面積的」、「球證費用就像是在租地借玩」、「還好，加入球隊每年一萬拿票的話打一場2-3千，球具幾萬就有，整套十萬左右就很不錯，當然更貴的有，就看個人。球證也有便宜幾十萬，幾百萬上千萬也有」、「我目前知道最有錢的，還真的打高爾夫好像說一年會贊助球隊百萬千萬那種」。（編輯：郭佩蓉）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
94.37%5.63%
2021-11-18-2021-12-11

你是否同意公民投票案公告成立後一個月起至六個月內，若該期間內有全國性選舉時，公民投票應與該選舉同日舉行？

不同意
同意
92.66%7.34%
2021-11-18-2021-12-11

你是否同意政府應全面禁止進口含有瘦肉精（萊克多巴胺等乙型受體素）豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？

不同意
同意
92.39%7.61%
2021-11-18-2021-12-11

您是否同意核四啟封商轉發電？

不同意
同意
92.57%7.43%
2021-11-18-2021-12-11
第58屆金馬影后，你挺誰？

第58屆金馬影后，你挺誰？

繼續作答
第58屆金馬影帝，你挺誰？

第58屆金馬影帝，你挺誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀