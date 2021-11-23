高爾夫球怎都「有錢人」在打？內行揭背後關鍵：想像不到
許多人下班休假時，會揪三五好友一起到健身房、河堤公園或運動場運動，無論是打籃球、健身或是慢跑，都是不少人的首選；不過，高爾夫球相對於其他運動就沒這麼普及，對此，就有網友好奇「為什麼高爾夫球是富人運動」，貼文一出，也有內行人揭關鍵。
編輯中心/綜合報導
2021-11-23 10:08:23
該名網友在PTT以「為什麼高爾夫球是富人運動？」為題發文，表示以前看電視或電影時，都會演到有錢人的休閒運動，幾乎都是打高爾夫球，但這也讓他很困惑，「為甚麼高爾夫球會有是富人運動的刻板印象呢」？
貼文一出，掀起熱議，「對耶，為啥？場地費嗎？另一種是網球」、「那太難了。只有富人能玩得起來」、「想太多了吧？原來我也算富人嗎==」、「要花很多錢」。
其中，也有內行網友揭開背後關鍵，分別是「最佔土地使用面積，場地維護費用高」和「球證、球具費用也很可觀」，「場地大，維護很花錢」、「應該是球類運動中，最佔土地使用面積的」、「球證費用就像是在租地借玩」、「還好，加入球隊每年一萬拿票的話打一場2-3千，球具幾萬就有，整套十萬左右就很不錯，當然更貴的有，就看個人。球證也有便宜幾十萬，幾百萬上千萬也有」、「我目前知道最有錢的，還真的打高爾夫好像說一年會贊助球隊百萬千萬那種」。（編輯：郭佩蓉）