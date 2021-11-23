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最討厭YouTuber做啥事？台人答案一面倒　百萬訂閱也中槍

▲近幾年Youtube創作者越來越多，獨立形成一個自媒體網紅圈，其各種題材都涵蓋其中，創造出不少流量跟話題。（示意圖／取自unsplash）
▲近幾年Youtube創作者越來越多，獨立形成一個自媒體網紅圈，其各種題材都涵蓋其中，創造出不少流量跟話題。（示意圖／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2021-11-23 11:43:15｜2021-11-23 11:43:29

近幾年Youtube創作者越來越多，獨立形成一個自媒體網紅圈，其各種題材都涵蓋其中，創造出不少流量跟話題。而近日，同樣身為Youtuber的黃大謙，就大膽的說出自己最討厭Youtuber做出三件事情，影片曝光後引爆共鳴，一舉登上影片推薦熱搜第六名。

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黃大謙日前上傳新片，以「三件YouTuber會做的事情」為題，透露「我覺得今天應該會有很多同業中槍，如果你不小心被我說中的話，我在這邊再跟你說，你自己要檢討好不好？」隨後再以開玩笑口吻表示「沒有啦！我們還是好朋友」。

第一、還沒看影片就要觀眾按讚、訂閱、開小鈴鐺！加入頻道會員

黃大謙表示，我連影片都還沒開始看，你憑什麼叫我做那麼多事情啊？蛤？如果我還沒看，我就分享給我朋友這個影片，結果你在影片後面做出一些詭異的事情，我是不是成為你的幫兇啊？你們這種行為，就跟我去某間餐廳，還沒吃東西前，服務生就說「歡迎光臨，現在幫我們Google評論五顆星，就會送招牌薯條喔！」你們跟這些餐廳有什麼不一樣？先後順序要搞清楚欸！

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▲黃大謙呼籲Youtuber不要一開始就叫觀眾按讚訂閱留言！先後順序要搞對。（圖/黃大謙YT）
第二、無聊的句子上大字卡！硬要特別強調

黃大謙提到，有許多Youtuber的影片都非常浮誇，明明在講很普通的事情，結果字幕、特效、音效一大堆，包括像是「今天跟大家分享一個小故事」、「去買一個茶葉蛋」等無聊的字句都上字卡，以及特效。黃大謙說，我真的不懂剪輯師怎麼決定哪些字句要上字卡跟特效的，隨機挑選的嗎？

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▲黃大謙發現有些Youtuber會上無意義的字卡，例如「買一個茶葉蛋」強調等等。（圖/黃大謙YT）
第三、整天拍片都在家！請走出戶外

黃大謙表示，我覺得這些人可不可以出去外面看一下外面的世界啊，你整天待在家到底有多少東西可以講？大學畢業後沒上過班就在那邊當網紅，沒什麼人生歷練，在那邊自以為當人生導師，意見那麼多，整天拍這種低成本的影片，自己不會拍很膩嗎？你覺得你這樣能撐多久？

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▲黃大謙提到有些Youtuber整天都只會在家拍片，建議走出戶外，不要人生沒有歷練，在那邊在家自己為人生導師。（圖/黃大謙YT）
影片曝光後，立刻吸引超過三十萬人觀看，不少人最有感的是第一點「笑死，第一點太好笑，還沒看是在按讚訂閱啥」、「第一點太多人中槍了吧」、「第一點一堆百萬YT全中槍」、「第一點有夠中肯....黃大謙要沒朋友了」而影片也釣出以第一點呼籲觀眾先訂閱的百萬頻道「眾量級」自嘲「第一點也是我們最討厭的，ok，又來到我們的黃金五秒鐘的時間，check it out」，笑翻不少網友。（編輯：張嘉哲）


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