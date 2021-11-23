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面試爽被錄取「公司少說1事嚇壞她」！網全抖爆：這很雷

▲一名女網友面試後被錄取，卻發現公司少說幾件事，讓她相當擔憂。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝Pixabay）
▲一名女網友面試後被錄取，卻發現公司少說幾件事，讓她相當擔憂。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-11-23 12:42:47

許多公司都會於求職網站上貼出相關職缺，更會附上工作內容及待遇，以此徵求適合的人才。然而，近日有女網友指出，自己到一間公司面試後，2小時後就被通知錄取，但她透露公司少說幾件事情，讓她十分傻眼。

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原PO於Dcard上指出，最近到一間公司面試，到達現場後對方只有說明薪資計算方式，就請她離開了，整個過程只有短短3分鐘就結束。但讓她不解的是，面試後2小時，她就接到對方的錄取通知電話，讓她傻眼詢問「因為結束得太突然，我什麼問題都沒有問。請問大家，我如果再打電話回去詢問
休假、上班地點、三節年終等等問題，這樣會被公司覺得很不ok嗎？」

▲面試過程中，對方都沒有透露休假、上班地點、三節年終等細節。（圖／翻攝Dcard）
▲面試過程中，對方都沒有透露休假、上班地點、三節年終等細節。（圖／翻攝Dcard）
貼文一出，就引來不少網友給出建議，「是怎麼在面試的時候，連上班地點都沒問到的。不然接到錄取電話也該問一下，我是會打去問清楚啦，聽一聽ok還可以順便問一下報到日跟須繳交資料，或是開戶之類的」、「如果當下沒有講到當然可以問呀！不問清楚怎麼工作呢？我自己在面試新人結尾時都會問有沒有其他問題想問，或者是目前沒有想到之後有問題也可以詢問。」

對此，原PO則在留言中補充後續，表示接到電話後有詢問相關問題，但對方僅回「要問面試官才知道」，且連面試官的聯絡方式也沒有，讓她搖頭直呼「決定不去了，刊的薪水和面試時差了一萬塊，面試也很奇葩，有問題也無法確認 ～還是放棄好了」，讓人傻眼直呼「這聽起來超雷！」（編輯：陳雅雲）

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