清朝「微積分課本」瘋傳！網一看臉綠：慘遭中文數學洗臉

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貼文及照片一出，網友全傻眼，「看原文書還比看這個快......」、「字都看得懂，但都看不懂」、「原來我拿到的不是中文試題，是法文試題」、「這個古時的函數，我家數學資優第一名的也解不出來，救人喔」、「同時被語文與數學給拒絕」、「管用什麼文字寫，數學永遠不會背叛你」、「不會就是不會，自古皆然」。
而這幾張圖片，也在網路上被瘋傳，對此，YouTuber寶妮老師也特別在YT頻道《寶妮老師 Bonnie》發出「翻譯清朝微積分課本！比原文書還難懂！感覺同時霸凌文組和理組（哭）」影片來解釋。
在寶妮老師的講解中，似乎能稍稍了解了這張清朝微積分的課本用字邏輯；原來「微分」是用「微」的部首「ㄔ」來表示、「積分」則是用「積」的部首「禾」來表示、「訥」代表Natural log，「丄」與「丅」則代表加減號。而在微積分中常見的XYZ常數，則是用「天地子丑寅卯」來代替；abcd等代數則用「甲乙丙丁」來代替；此外，現今習慣寫的「幾分之幾」，通常都是分母在下，分子在上，但在清朝課本裡卻是相反的。
不少網友看完影片後，紛紛留言，「我也是理科，常看翻譯本不如直接去讀原本書，簡單的東西翻譯過來反而看不懂，所以讀英文對學其它學科是有幫助」、「謝謝寶妮老師的考古課程，我終於看懂了祖傳的藏寶圖」、「清朝能公費送出國的人，真的是集天下天才之頂尖」、「這時才知被中文跟數學洗臉」、「清朝把算式翻譯成這樣的人根本天才吧」、「謝謝老師 看完影片我發現我數學跟中文都不好 ，突破盲腸」。（編輯：郭佩蓉）