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台南狗園淹水！百隻「泡水發抖」　善心網友7天募資200萬

▲台南狗園淹水，貓狗們都泡在水中等救援，台灣動物緊急救援小組7天募200萬做架高工程，空拍影片惹哭30萬網友。（圖／台灣動物緊急救援小組提供）
▲台南狗園淹水，貓狗們都泡在水中等救援，台灣動物緊急救援小組7天募200萬做架高工程，空拍影片惹哭30萬網友。（圖／台灣動物緊急救援小組提供）

編輯中心/綜合報導

2021-11-23 14:35:42

位在台南永康的「黃媽媽狗園」因地勢低窪，多次大雨都造成整個園區遭大水淹沒重創，不但許多狗狗泡在泥水裡，部分飼料也被沖毀；台灣動物緊急救援小組所成立的「台灣貓狗聯合勸募平台」九月起在網路上發起集資行動，短短7天內就募集200萬元，展開狗園原地架高工程，並在本月完工。台灣動物緊急救援小組本周將65天架高工程的縮時攝影與空拍全紀錄影片上網，惹哭30萬網友，直呼「超感動！全台愛心大串聯、成功打造貓狗新家」。

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▲黃媽媽狗園土地淹水，狗狗站在板子上等救援。（圖／台灣動物緊急救援小組提供） 
▲黃媽媽狗園土地淹水，狗狗站在板子上等救援。（圖／台灣動物緊急救援小組提供） 
台灣動物緊急救援小組發言人倪京台說，黃媽媽狗園位在台南永康魚塭區，本身地勢相當低窪，不但遇到大雨很容易淹水，且因地勢太低，連水都抽不出去，會再回流，一旦淹水，要長時間水才能自然退去；無論是重建或調整排水系統，都很難解決淹水問題，原地架高工程費用更是龐大。

▲狗狗站在板子上載浮載沉。（圖／台灣動物緊急救援小組提供）
▲狗狗站在板子上載浮載沉。（圖／台灣動物緊急救援小組提供）
台灣動物緊急救援小組所成立的「台灣貓狗聯合勸募平台」，在今年八月狗園淹水期間，冒險涉水挺進園區，用空拍機紀錄災情畫面，引起全台百萬網友關注；台灣動物緊急救援小組九月在網路上展開募資行動，短短7天內就募集200萬元工程款，順利啟動狗園原地架高工程。

▲台灣貓狗聯合勸募平台7天就募到200萬元工程款，順利啟動狗園原地架高工程。（圖／台灣動物緊急救援小組提供）
▲台灣貓狗聯合勸募平台7天就募到200萬元工程款，順利啟動狗園原地架高工程。（圖／台灣動物緊急救援小組提供）
倪京台說，黃媽媽狗園的原地架高工程雖多次遭遇大雨停工，最終仍順利在本月完工；台灣動物緊急救援小組本周將為期65天的工程縮時攝影與空拍紀錄影片上網，惹哭30萬網友，直呼「好感動！全台愛心大串聯、成功打造貓狗新家」。

台灣動物緊急救援小組所成立的台灣貓狗聯合勸募平台運作已超過10年，至今捐出的貓狗飼料超過625萬公斤，逾新台幣2億元，幫助全台灣140多個弱勢私人貓狗收容園區；近年來也投入改善貓狗園區的收容環境或進行災後急難救助，已完成10多個整建優化工程，花費超過1千萬元的修繕經費，成功改善毛孩子的生活環境與品質。（編輯：李惠婷） 


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