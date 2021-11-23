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很懂撩！萌貓對鏡頭「壁咚」輕聲喵　全場大喊：戀愛了

▲日本一隻貓咪對著鏡頭「壁咚」。（圖／推特帳號sweet_ekun）
▲日本一隻貓咪對著鏡頭「壁咚」。（圖／推特帳號sweet_ekun）

編輯中心/綜合報導

2021-11-23 14:20:07

看到這個模樣有誰能拒絕？日本一名飼主養了一隻帥氣的貓咪「I-kun（いーくん）」，日前飼主正在拍牠，沒想到牠對鏡頭伸手輕聲喵叫，模樣彷彿是愛情劇裡的男主角對女主角「壁咚」，網友看了都直呼：「好想被牠壁咚啊！」。

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▲「I-kun」是一隻帥氣的5歲貓咪。（圖／推特帳號sweet_ekun）
▲「I-kun」是一隻帥氣的5歲貓咪。（圖／推特帳號sweet_ekun）
根據飼主表示，過去曾經在貓咖啡廳打工，因為已經習慣與貓相處，離職後突然覺得生活很孤單，便決定要養I-kun，而自己跟一般貓奴一樣，手機相簿裡滿滿都是牠的照片。而目前已經5歲的I-kun，個性貪吃又愛撒嬌，很懂得刷存在感討食，甚至半夜都會被牠叫醒餵飯，卻仍然感到相當幸福。

▲牠相當愛撒嬌，很會刷存在感，特別是想要討食的時候。（圖／推特帳號sweet_ekun）
▲牠相當愛撒嬌，很會刷存在感，特別是想要討食的時候。（圖／推特帳號sweet_ekun）
這天I-kun又想吃東西，直接站在飼主面前討食，而飼主順手拿起手機拍下牠討食的模樣，沒想到牠正好伸出小手手按著飼主的手，睜大雙眼輕聲喵叫，模樣就像是在對女朋友「放電壁咚」，讓飼主也忍不住被融化，也笑說每次看到她這樣做都會心跳加速呢！

▲這天I-kun想要討食。（圖／推特帳號sweet_ekun）
▲這天I-kun想要討食。（圖／推特帳號sweet_ekun）
▲I-kun：奴才，看我一下！（圖／推特帳號sweet_ekun）
▲I-kun：奴才，看我一下！（圖／推特帳號sweet_ekun）
▲I-kun：朕餓了，給一點小餅乾好不好？拜託啦！（圖／推特帳號sweet_ekun）
▲I-kun：朕餓了，給一點小餅乾好不好？拜託啦！（圖／推特帳號sweet_ekun）
▲I-kun：偶會在這裡看到妳給為止喔！（圖／推特帳號sweet_ekun）
▲I-kun：偶會在這裡看到妳給為止喔！（圖／推特帳號sweet_ekun）
網友看了影片都紛紛直呼：「貓界王子」、「好想被牠壁咚」、「好帥的主子」、「給啦，要什麼通通給」、「直接被融化了」、「好可愛的眼神」現在一起來感受一下I-kun壁咚的魅力吧！（編輯：陳珮瑜）

同場加映I-kun撒嬌討食的影片，是說一聽見自動餵食器放飯也未免跑太快了吧～



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