很懂撩！萌貓對鏡頭「壁咚」輕聲喵 全場大喊：戀愛了
看到這個模樣有誰能拒絕？日本一名飼主養了一隻帥氣的貓咪「I-kun（いーくん）」，日前飼主正在拍牠，沒想到牠對鏡頭伸手輕聲喵叫，模樣彷彿是愛情劇裡的男主角對女主角「壁咚」，網友看了都直呼：「好想被牠壁咚啊！」。
編輯中心/綜合報導
2021-11-23 14:20:07
根據飼主表示，過去曾經在貓咖啡廳打工，因為已經習慣與貓相處，離職後突然覺得生活很孤單，便決定要養I-kun，而自己跟一般貓奴一樣，手機相簿裡滿滿都是牠的照片。而目前已經5歲的I-kun，個性貪吃又愛撒嬌，很懂得刷存在感討食，甚至半夜都會被牠叫醒餵飯，卻仍然感到相當幸福。
這天I-kun又想吃東西，直接站在飼主面前討食，而飼主順手拿起手機拍下牠討食的模樣，沒想到牠正好伸出小手手按著飼主的手，睜大雙眼輕聲喵叫，模樣就像是在對女朋友「放電壁咚」，讓飼主也忍不住被融化，也笑說每次看到她這樣做都會心跳加速呢！
網友看了影片都紛紛直呼：「貓界王子」、「好想被牠壁咚」、「好帥的主子」、「給啦，要什麼通通給」、「直接被融化了」、「好可愛的眼神」現在一起來感受一下I-kun壁咚的魅力吧！（編輯：陳珮瑜）
同場加映I-kun撒嬌討食的影片，是說一聽見自動餵食器放飯也未免跑太快了吧～