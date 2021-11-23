7-11「低調甜點」突爆紅！女友深夜喊想吃 全台苦主崩潰
7-11每個月經常會推出幾款新品，而也有一些長期以來相當低調，只有內行人才會知道的食物，默默地祈求不要遭到曝光，否則想吃都買不到。近日，就有網友分享自己被女友深夜指派去買7-11的爆紅「低調甜點」，沒想到結局讓他大喊吃不消，貼文引起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-11-23 14:39:19
一名男網友在抖音（Tik Tok）貼文指出「關於女朋友想吃最近很紅的蜜糖地瓜」表示女友深夜說想吃7-11最近爆紅的蜜糖地瓜，結果自己一共跑了時間超商才買到，並且在最後一間超商大肆搜刮，全部給他買光。
貼文一出，網友紛紛回應「這位弟兄，你把它買光，下一位男友要跑11間啊.....」、「我女友也是說想吃＝＝跑了三間才買到」、「跑七間+1.....不知道在紅啥，根本沒那麼神」、「拜託留給我一包....還沒買成功過」、「哪邊的7-11啊，都沒買到過」、「終於抓到兇手了，全台男友掃貨，難怪買不到」。
事實上，這款蜜糖地瓜已經在7-11販售許久，先前因Youtuber卡特介紹過後，引起風潮，不少網友紛紛朝聖，不過也有實際吃過的網友分享心得「份量太少，一袋售價破百」、「售價破百才一點點，一次性甜點」、「賣一百多真的太貴了，吃過一次就好」、「口感不錯，但是賣破百不會再買第二次」。（編輯：張嘉哲）