橘貓興奮窩鐵鍋！妻子看後「冷淡1句話」 老公冷汗直流
快離開鍋子啊！貓咪對各式容器相當癡迷，常常能看到牠們窩在箱子或袋子中，日本就有隻橘貓窩進晚餐要用的鐵鍋，女主人看幾眼後淡淡地飄出一句話，讓在旁目睹所有事情的老公聽了冷汗直流。
編輯中心/綜合報導
2021-11-23 14:59:30
此家庭飼養兩隻貓咪，分別是挪威森林貓「Ray（レイ）」和橘色的襤褸貓 (ラガマフィン)「Amma（エマ）」，Amma是隻年輕活潑的母貓，常常在家中四處探索，看到可以容納自己的容器也一定會窩進去感受一下。
這天女主人在廚房擺放好晚餐要用的食材，用來烹煮的黃金鐵鍋也一併放在桌上，Amma看到後用迅雷不及掩耳的速度，一屁股坐進洗淨的鐵鍋中，彷彿覺得這大小與自己相符，非常舒適。而女主人看到這幕後，盯著鍋子淡淡地對老公說「我們今天晚上就吃火鍋吧」，男主人瞬間冷汗直流「這是要吃什麼鍋？」
當然這都是女主人的玩笑話，她非常愛Amma和Ray，平常與老公吵架都會抱著兩隻平靜身心，相當依賴牠們。網友們則對老公的反應感到相當爆笑「老公：媳婦，先把貓移出鍋啊！」、「貓貓其實是想幫忙做飯啦」、「貓貓鍋真讚，看牠這麼可愛，晚餐吃泡麵也可」、「鍋子要重洗了XD」。 （編輯：李惠婷）
同場加映：跟Amma合體的女主人！