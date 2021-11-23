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橘貓興奮窩鐵鍋！妻子看後「冷淡1句話」　老公冷汗直流

▲橘貓興奮地窩進鐵鍋，妻子看到後冷淡地飄出1句話，老公聽候冷汗直流。（圖／Twitter：NEKOLAND13）
▲橘貓興奮地窩進鐵鍋，妻子看到後冷淡地飄出1句話，老公聽候冷汗直流。（圖／Twitter：NEKOLAND13）

編輯中心/綜合報導

2021-11-23 14:59:30

快離開鍋子啊！貓咪對各式容器相當癡迷，常常能看到牠們窩在箱子或袋子中，日本就有隻橘貓窩進晚餐要用的鐵鍋，女主人看幾眼後淡淡地飄出一句話，讓在旁目睹所有事情的老公聽了冷汗直流。

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▲此家庭養了兩隻貓，橘貓則是今天的主角。（圖／Twitter：NEKOLAND13） 
▲此家庭養了兩隻貓，橘貓則是今天的主角。（圖／Twitter：NEKOLAND13） 
▲橘貓非常喜歡窩在各式容器中。（圖／Twitter：NEKOLAND13） 
▲橘貓非常喜歡窩在各式容器中。（圖／Twitter：NEKOLAND13） 
此家庭飼養兩隻貓咪，分別是挪威森林貓「Ray（レイ）」和橘色的襤褸貓 (ラガマフィン)「Amma（エマ）」，Amma是隻年輕活潑的母貓，常常在家中四處探索，看到可以容納自己的容器也一定會窩進去感受一下。

這天女主人在廚房擺放好晚餐要用的食材，用來烹煮的黃金鐵鍋也一併放在桌上，Amma看到後用迅雷不及掩耳的速度，一屁股坐進洗淨的鐵鍋中，彷彿覺得這大小與自己相符，非常舒適。而女主人看到這幕後，盯著鍋子淡淡地對老公說「我們今天晚上就吃火鍋吧」，男主人瞬間冷汗直流「這是要吃什麼鍋？」

▲Amma：吃火鍋很不錯！但也先等我出來啦！（圖／Twitter：NEKOLAND13）
▲Amma：吃火鍋很不錯！但也先等我出來啦！（圖／Twitter：NEKOLAND13）
當然這都是女主人的玩笑話，她非常愛Amma和Ray，平常與老公吵架都會抱著兩隻平靜身心，相當依賴牠們。網友們則對老公的反應感到相當爆笑「老公：媳婦，先把貓移出鍋啊！」、「貓貓其實是想幫忙做飯啦」、「貓貓鍋真讚，看牠這麼可愛，晚餐吃泡麵也可」、「鍋子要重洗了XD」。 （編輯：李惠婷）

同場加映：跟Amma合體的女主人！

▲正版貓娘！（圖／Twitter：NEKOLAND13）
▲正版貓娘！（圖／Twitter：NEKOLAND13）
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