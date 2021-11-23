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天冷就會長出喵！貓裹毯子露出小臉　一臉堅定：朕不走了

▲日本一隻貓咪因為天氣冷，躲在毯子裡只露出一張小臉。（圖／推特帳號kokonananya）
▲日本一隻貓咪因為天氣冷，躲在毯子裡只露出一張小臉。（圖／推特帳號kokonananya）

編輯中心/綜合報導

2021-11-23 15:31:29

雖然大部分的動物身上都有毛髮能夠禦寒，但是也有不少生物天生怕冷，貓咪就是一個很好的例子。牠們對於氣溫變化的敏感度相當高，只要一變冷，哪裡溫暖就往哪裡窩去。日本就有一隻虎斑貓被包在毯子裡後，竟然完全不想動，只露出一張小臉彷彿在說：「朕決定哪裡都不去！」。

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▲推主家養了兩隻平時相當調皮的貓咪。（圖／推特帳號kokonananya）
▲推主家養了兩隻平時相當調皮的貓咪。（圖／推特帳號kokonananya）
這名住在關西地區的推主是一名多貓家庭的鏟屎官，平常都會在網路上分享愛貓們調皮搗蛋的逗趣生活日常。不過因為日前天氣越來越冷，推主家的主子自然不像以往那樣活蹦亂跳，總是想要找溫暖的地方窩著待著。日前推主看見愛貓「Saba（サバ）」因為怕冷，就拿起毯子將牠緊緊包起來，沒想到只露出一張小臉的Saba，竟然表現出相當滿足的神情，而牠幾乎與毯子融為一體的模樣，讓推主也忍不住替牠旁白：「天起好冷，我決定不離開這裡了！」。

▲這次的事件主角是「Saba」。（圖／推特帳號kokonananya）
▲這次的事件主角是「Saba」。（圖／推特帳號kokonananya）
▲Saba因為怕冷，推主用毯子包住牠只露出一張小臉，而牠的表情相當滿足。（圖／推特帳號kokonananya）
▲Saba因為怕冷，推主用毯子包住牠只露出一張小臉，而牠的表情相當滿足。（圖／推特帳號kokonananya）
▲Saba：偶決定這個冬天都不離開這裡惹！（圖／推特帳號kokonananya）
▲Saba：偶決定這個冬天都不離開這裡惹！（圖／推特帳號kokonananya）
Saba的照片才分享短短幾天，就已累積超過1.8萬次按讚分享，許多網友都笑說：「看起來超級溫暖」、「貓與毯子融為一體了」、「喵的表情已經說明一切」、「保護色貓咪」、「這件貂皮大衣最好了」、「冬天就是毯子長出貓的季節」。（編輯：陳珮瑜）

▲Saba：奴才，記得幫偶蓋毯子喔！（圖／推特帳號kokonananya）
▲Saba：奴才，記得幫偶蓋毯子喔！（圖／推特帳號kokonananya）


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