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50嵐買「大杯布丁奶茶」發現驚人真相！店員認了：超級爽

▲原PO日前買了50嵐的大杯布丁奶茶，卻意外發現「驚人真相」，裡面竟然有2顆布丁，貼文一出，店員也認了。（示意圖／翻攝自臉書）
▲原PO日前買了50嵐的大杯布丁奶茶，卻意外發現「驚人真相」，裡面竟然有2顆布丁，貼文一出，店員也認了。（示意圖／翻攝自臉書）

編輯中心/綜合報導

2021-11-24 08:03:54

台灣手搖飲店選擇相當多元，儘管對手眾多，「50嵐」仍在手搖飲界佔有一席之地，無論品質與價格都受到不少民眾認可；對此，就有一名女網友日前買了50嵐的布丁奶茶，卻意外發現「驚人真相」，貼文一出，掀起熱議。

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該名女網友在臉書社團《爆廢公社公開版》發文，表示不知道大家平時買50嵐的布丁奶茶時，裡面會加幾顆布丁，因為她昨（23）日第一次買50嵐的布丁奶茶，一杯50元（嘉義），結果發現裡面竟放了兩顆布丁，「本來不應該只放一顆嗎？是店員搞錯了還是我記錯了」？

▲原PO買50嵐的布丁奶茶，發現驚人真相「布丁有兩顆」。（圖／翻攝自《爆廢公社公開版》）
▲原PO買50嵐的布丁奶茶，發現驚人真相「布丁有兩顆」。（圖／翻攝自《爆廢公社公開版》）
貼文一出，掀起熱議，不少50嵐常客紛紛表示，50嵐的大杯布丁奶茶確實是放2顆布丁，「大杯兩個，中杯一個」、「大杯的兩顆唷」、「中杯一顆、大杯兩顆，加珍珠波霸燕麥不加價（適量）」、「是兩個啊...沒錯」、「大杯確實2顆」、「兩個！」、「五十嵐都放兩個，所以超愛喝五十嵐布丁系列」。

其中，也有一名自稱是50嵐前員工的網友回應，「大杯兩顆布丁喲，前五十嵐員工路過」；而「超佛心」的真相一曝光，也讓不少網友驚呆，「明天來去買一杯看看」、「哇，突然想喝50嵐布丁奶茶了」、「超爽欸」；不過，也有人表示，「買奶茶超商買布丁，更划算」、「我上次在別間，也是放兩個布丁」。（編輯：郭佩蓉）

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